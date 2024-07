Video: Reykon resultó en llamas tras sufrir un accidente en pleno concierto

Andrés Felipe Robledo Londoño, mejor conocido como Reykon, se convirtió en noticia tras su presentación en Neiva, donde se festejaron recientemente las fiestas de San Pedro y San Juan. Sin embargo, en esta ocasión el protagonismo del show y de los titulares se los llevó el accidente que el reguetonero sufrió en tarima.

Puedes ver aquí: Anuel AA fue criticado tras imitar la voz de Romeo Santos ¿Fracasó en el intento?

Reykon estrenó hace poco la canción 'Promesa Sagrada', junto a Luister La Voz. Fotografía por: felipe mariño

¿Qué le pasó a Reykon?

Resulta que el cantante se presentó en Calle al Festival, un evento de la Gobernación del Huila, donde llamó la atención con la puesta en escena que lo caracteriza. Precisamente, en un momento en el que quiso acercarse al público, el intérprete de Secretos quedó parado entre dos máquinas lanzallamas que se activaron en ese preciso instante.

Fue entonces cuando se escucharon los gritos de quienes estaban en primera fila, pues a pesar de que Reykon duró en el fuego por 4 segundos, aproximadamente, su cabello quedó en llamas cuando las máquinas se apagaron.

El artista de 37 años, que reaccionó entre asustado y sorprendido, terminó su interpretación y luego se bajó de la tarima para ser atendido por el personal médico del lugar. Toda esta situación quedó en evidencia gracias a los videos que captaron los asistentes al festival, quienes luego publicaron las imágenes en redes sociales.

Por ahora no se conoce una declaración oficial por parte de Reykon ni de los organizadores del concierto sobre lo que pasó, ni de las consecuencias que esto le pudo provocar al conocido reguetonero.

#NoticiasAhora #Viral 🔥😢 El cantante colombiano Reykon protagonizó un inesperado incidente durante su presentación en las fiestas de San Juan y San Pedro de Neiva, el pasado 30 de junio.



Yulimar Rojas Eliminados Huracán Beryl pic.twitter.com/wB4aAFbe2s — Noticias Ahora (@actualidad_na) July 2, 2024

¿Cómo se la llevan Reykon y Karol G?

Entre los fanáticos de ambos artistas surgieron varias versiones y la mayoría apuntaron al fin de la amistad por diferencias irreconciliables entre ambos. Situación que fue confirmada por ‘El líder’ en una entrevista que concedió hace tiempo.

No te pierdas: Ornella Sierra enterró a la ‘Barbie Costeña’ con nostálgico mensaje de despedida

No obstante, el antioqueño también que la relación con ‘La Bichota’, quien fue su corista por varios años, no quedó en malos términos.

“La relación no terminó mal. Yo tuve la oportunidad de estar en el inicio de su carrera y estuvo bien, pero no por eso digo que fui yo quien la descubrió o la catapultó, simplemente son personas que pasan por la vida de uno y hay algunas que se quedan, pero otras que no. De hecho, si el día de mañana me la encuentro la saludo y ya, normal”, contó Reykon sobre Karol G en charla con Infobae.