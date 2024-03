Video: Peso Pluma fue acusado de llevarse productos de una tienda sin pagar

El 13 de febrero se hizo pública una noticia que impactó a los seguidores de la paraje que conformaban los cantantes Nicki Nicole y Peso Pluma. Gracias a videos que circularon a través de redes sociales, se supo que el artista mexicano estuvo compartiendo con una mujer en Las Vegas, Estados Unidos, luego de estar en el Super Bowl, evento deportivo celebrado el 12 de febrero.

En las imágenes se pudo ver al intérprete de Lady Gaga caminando de la mano de una persona que no era su novia y sonriendo con ella mientras tomaban algunos tragos. Rápidamente comenzaron a circular en internet las evidencias de la supuesta infidelidad, sin embargo, sin una confirmación inmediata.

Fue momentos después de que los registros se hicieran virales que la cantante argentina escribió un emotivo mensaje en las historias de su cuenta de Instagram para relatar que, al igual que la mayoría de personas, se había enterado de la mentira de su pareja gracias a internet.

“El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto, yo ahí no me quedo. Yo de ahí de voy. Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar”, redactó la joven de 23 años.

Luego del drama, a la expareja se le ha visto por aparte, viviendo sus propias realidades. Mientras que a Nicole Denise Cucco, nombre de pila de la artista, se le ha relacionado en internet con Rauw Alejandro, el ‘doble P’ ha estado involucrado en varias polémicas, entre ellas, haber estado, supuestamente, internado en un centro de rehabilitación en Los Ángeles.

Peso Pluma fue acusado de ‘robar’ en California

Recientemente, al músico detrás de Ella baila sola se le pilló, supuestamente, llevándose, sin pagar, artículos de un establecimiento comercial. Según denunció el local afectado, ubicado en California, Estados Unidos, Hassan Emilio Kabande Laija, nombre real del cantante, se habría llevado consigo marihuana sin pagarla.

En el video del supuesto robo se ve al nacido en Zapopan dando una vuelta al interior del establecimiento. De acuerdo con Jacqueline Martínez, creadora de contenido en redes sociales que suele hablar de temas de farándula, mencionó: “se ve que Peso Pluma toma la cajita o bolsa con el producto, le dice a su acompañante que pague pero, sorpresa, el acompañante o amigo no pagó”.