Video: mamá de James Rodríguez ignoró a Daniela Ospina, su exnuera

La relación de James Rodríguez y Daniela Ospina fue una de las más comentadas en el mundo del entretenimiento. El futbolista de la Selección Colombia y la modelo y empresaria estuvieron casados por seis años, pero en el 2017 sorprendieron a sus fanáticos al anunciar su separación.

Pese a que ya no están juntos, la expareja ha demostrado tener una gran relación, así ha quedado registrado en varias imágenes donde aparecen compartiendo momentos especiales como los cumpleaños de Salomé, la hija que tuvieron en común.

Daniela Ospina y James Rodríguez

En una entrevista para el podcast Sinergéticos, la hermana de David Ospina explicó por qué su matrimonio con el futbolista llegó a su fin. “Tomamos una decisión muy amigable y honesta de decir ‘no podemos, no sabemos más adelante’, pero este capítulo para los dos ha terminado. Fue muy bonito, la verdad, ahora seguimos siendo maduros y amigos”, reveló.

Luego de su ruptura, Daniela vivió un difícil momento por las críticas en redes sociales: “En su momento me dijeron que parecía un travesti fue como uno de los momentos más duros y todavía me lo siguen diciendo y de verdad ya entiendo que viene de muchas falencias de la persona que lo dice […] En su momento que me lo decían, no me sacaba una fotografía o quizás yo tampoco sabía posar, no sabía pararme porque venía de un mundo del deporte, donde esto me coge por sorpresa”, afirmó.

¿Pilar Rubio, exsuegra de Daniela Ospina la ignoró a propósito?

El pasado viernes circuló un video en redes sociales donde se observa que Pilar Rubio, mamá de James Rodríguez, fue a Miami a visitar a Salomé, su nieta, la hija que el jugador tuvo con Daniela.

En un video que se viralizó en redes, se observa el momento cuando llega a la residencia de la empresaria en compañía de Samuel, el otro hijo de James. Sin embargo, un pequeño detalle llamó la atención de los internautas.

Una vez entró a la casa, Daniela la estaba esperando en la entrada, pero ella le ignoró el saludo por abrazar primero a la niña. Aunque seguramente no fue con mala intención, porque según han dicho ellas también se la llevan muy bien, los internautas no pasaron desapercibido ese particular momento.

“Se nota que la ignoró por completo”, “nunca se sabe”, “fue por la emoción de ver a la nieta, yo creo que si no tuvieran buena relación ni iría por allá”, “sí la ignoró”, “se nota que Daniela la iba a saludar pero ella pasó derecho”, “de pronto lo hizo inconscientemente”, “ellas se la llevan bien, seguro fue un descache”, comentaron algunos usuarios en redes sociales.