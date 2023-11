Video: Luis Miguel protagoniza escándalo por besar a pequeña niña en un concierto

La más reciente gira de Luis Miguel ha dado mucho de qué hablar, pues a raíz de sus conciertos por América se ha dicho, incluso, que tiene un doble reemplazándolo en los escenarios.

Ahora, tras su presentación del 20 de noviembre en Ciudad de México, el artista de 53 años ha vuelto a protagonizar un nuevo escándalo que, en esta ocasión, incluye también a una menor de edad.

¿Qué pasó con Luis Miguel?

Resulta que al finalizar el show que ‘El Sol de México’ brindó en la capital del país, se acercó a saludar al público que estaba en primera fila. Allí se encontraba una persona que sostenía en sus hombros a una niña de, aproximadamente, unos 4 años de edad.

Al percatarse de la presencia de la menor, el músico le pidió que le diera un beso en la mejilla, pero al acercarse parece dárselo en la boca.

Y aunque en el momento los familiares de la pequeña ni los demás asistentes mostraron molestia por el gesto, en redes sociales estas imágenes han generado una fuerte indignación. Sin embargo, fanáticos del puertorriqueño lo han defendido al argumentar que el beso fue en la mejilla, pero el ángulo de la cámara da una percepción diferente.

Lo ocurrido con Luis Miguel en Ciudad de México hizo recordar un episodio similar que tuvo lugar en Las Vegas, a finales de septiembre pasado, cuando una pequeña niña se negó a besarle la mejilla, a pesar de que el artista se lo pidió en repetidas ocasiones.

Te puede interesar: Laura Pausini opinó sin filtro del cover que Rauw Alejandro hizo de ‘Se fue’

Otros momentos para ‘enmarcar’ que dejó Luis Miguel en Ciudad de México

Fueron dos conciertos con los que ‘El Sol de México’ deleitó a su público en la capital mexicana, y en ambas presentaciones llamó la atención la particular manera en que llegó y se retiró del escenario: a bordo de un lujoso helicóptero.

Esta no sería la única exigencia del cantante para sus conciertos, no solo en esta sino en todas las ciudades. Y es que, según Infobae México, necesita que las paredes de su camerino estén forradas con telas de color blanco ”para sentirse acogido y no experimentar la sensación de estar encerrado”.

Puedes leer también: ¿Qué le pasó verdaderamente a Kiko, del Chavo del 8? Carlos Villagrán aclaró todo

De igual manera, Luis Miguel en su espacio de trabajo debe estar rodeado de rosas blancas, con tallo largo y libres de espinas, así como tener aromatizantes de vainilla, toallas blancas y botellas de agua marca Fuji.