Video: ¿Kevyn y Natalia, de Alpha, captados juntos fuera del ‘Desafío XX’?

Este año, el Desafío XX ha sido muy comentado en redes sociales, pues además de competir, algunos de los participantes han encontrado el amor dentro del concurso de Caracol Televisión.

Marlon, quien fue expulsado el pasado viernes, y Luisa, integrante de Omega, iniciaron un romance dentro del reality. Los participantes se habían mostrado muy contentos juntos, pero la salida del entrenador físico dejó a la reina de belleza triste y llorando.

El exintegrante de Beta habló con Día a Día y se refirió a lo que ocurrirá con su relación. “Muy bacano porque con Luisa, aquí muchas personas viven las emociones al 100, le cogí mucho cariño. Esperando que ella salga y ver lo que se pueda dar”, afirmó.

¿Qué ocurre entre Kevyn y Daniela?

Desde hace varias emisiones, se ha podido observar una evidente cercanía entre Kevyn y Daniela, integrantes de la casa morada. Aunque el concursante ha dicho en varias oportunidades que tiene novia, la creadora de contenido para adultos ha sido insistente con él, buscándolo incluso en las noches cuando se acuestan a dormir, así lo aseguran los televidentes e internautas.

“Si digo que me gustas es porque le estoy dando entrada, y no creo que lleguemos hasta allá. Obviamente uno es ser humano, uno de pronto tierne tentaciones de sin querer queriendo se resbala, y cosas que uno no desea”, le dijo Kevyn hace unos días a Daniela.

Hay que tener en cuenta que el reality no es en vivo, lo que quiere decir que varios de los concursantes que han sido vistos en la calle, probablemente ya han salido de la competencia, pero no se ha visto todavía al aire.

En las últimas horas, se viralizó un video publicado por un usuario en X, en el que se observa, aparentemente, a Kevyn y Daniela juntos en un restaurante. Para algunos internautas, el amor habría surgido entre ellos.

Aunque las imágenes no son muy claras, en redes han dejado todo tipo de comentarios: “hasta que se dieron mañas, porque uno propone y el otro dispone, la culpa no es de uno solo”, “esa Natalia es una quitamaridos”, “hasta que le hizo la cacería”, “Natalia acabando familias”, “Natalia pegajosa”, “hasta que lo logró”, dicen algunos usuarios.

Por ahora, no hay nada que confirme que los participantes sostienen un romance, de hecho, en ese video se observa de espalda a una mujer que tiene el color de pelo rojo. Algunos afirman que se trata de la novia de Kevyn, pues en sus redes sociales aparece con una mujer muy parecida.