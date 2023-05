Video: Karol G volvió a su cabello color azul ¿Por qué?

Mientras su ex Anuel AA le sigue lanzando dardos a ella y a Feid, Karol G no deja que eso la distraiga de sus proyectos musicales y su próxima gira sobre su reciente álbum Mañana será bonito. De lo poco que ‘La Bichota’ comparte sobre su vida en redes sociales, se conoce que cambió el color de su Ferrari, cantó hace unos días con Alicia Keys en Bogotá y no deja de presumir su nuevo tono de cabello.

El rosado fue el color elegido por la paisa de 32 para llevar en su cabello, luego de varios años teniendo el color azul con el que muchos la conocieron, y posteriormente, lucir el rojo por unos cuantos meses. Hace unas horas, la intérprete de Mientras me curo del cora, TQG y Provenza sorprendió con un nuevo cambio de look y a través de su cuenta de Instagram, contó la razón.

Karol G agregó un Ferrari azul en la escenografía de su nuevo ‘Strip Love Tour’ y varios internautas no dudaron en hablar de Anuel AA. ¿Quién es el dueño? Fotografía por: Instagram

¿Karol G volvió al color azul de su cabello?

La cantante nacida en Medellín contó a sus 62.9 millones de seguidores en Instagram un nuevo formato en el que grabó su reciente álbum, pero lo que terminó de sorprender a la mayoría fue que ella exclusivamente pidió tener el cabello color azul, a través de ‘Historias’ contó la razón de su solicitud.

“Estoy emocionada de contarles que hoy sale mi Tiny Desk, quedó muy lindo, pasamos increíble, el Tiny Desk en un formato muy especial porque literal es como lo más natural y lo más real que van a ver de un artista, eso es sin efectos de nada, eso es como usted lo grabó se equivocó, eso no tiene nada más, es muy especial porque es muy íntimo, muy lindo. Cuando lo grabé hice que me pusieran el pelo azul porque había mucha parte del álbum que lo escribí así y quería tener algo de eso”, reveló la ex de Anuel AA. Los seguidores de Karol G no dudaron en fijarse en la gorra que usó en la mencionada presentación, misma con la que han visto a Feid en ocasiones pasadas; esta sería una señal más del supuesto romance que los dos vivirían, según rumores de hace más de un año.