Video: Jim Velásquez le pidió matrimonio a Alina Lozano en vivo en Bravíssimo

Desde hace varios meses, una de las relaciones más comentadas del mundo de la farándula en Colombia, ha sido la de Alina Lozano y Jim Velásquez. Los actores comenzaron a aparecer juntos en sus redes sociales haciendo videos de situaciones cotidianas que viven las parejas. Inicialmente, se creía que se trataba de una actuación; sin embargo, con el paso de los días confirmaron que no era broma y que, por el contrario, tenían una relación muy seria.

Compromiso de Alina Lozano y Jim Velásquez

Este fin de semana, lo actores estuvieron como invitados al programa Bravíssimo de CityTv y allí revelaron varios detalles de sus vidas y cómo ha sido su romance.

Mientras hablaban con los presentadores, el joven la sorprendió al proponerle matrimonio. “Al aire quiero aprovechar este momento. Alina, yo crecí viéndote, cuando tenía un añito, mi mamá me ponía ‘Pedro el Escamoso’ y desde ese momento supe que eras la mujer mi vida, entonces ya lo comprobé y por eso quiero que me acompañes por el resto de mis días… Este anillo yo lo cargo desde hace como medio año. Quiero aprovechar este momento, para pedirte que te cases conmigo”.

Alina no pudo ocultar su emoción y entre lágrimas, aceptó casarse con su novio. “La verdad es la primera vez que me proponen matrimonio. ¿Por qué me haces esto Jim? Claro que sí amor”.

¿Cuántos años tiene Jim Velásquez, novio de Alina Lozano?

La pareja ha recibido múltiples comentarios en redes sociales, algunos a favor y otros en contra por la gran diferencia de edad. La actriz tiene 54 años, mientras que Jim tiene 23.

¿La relación de Alina Lozano y Jim Velásquez es actuada?

Uno de los comentarios más frecuentes entre los internautas es que no creen que la relación de los actores sea de verdad. Sobre eso, en una reciente entrevista con Tropicana, la actriz que le dio vida a ‘doña Nidia’ en Pedro el escamoso, dijo: “me parece chévere que piensen que es actuado, porque es tanta la negación que la gente hace de la posibilidad de que una mujer mayor esté con un hombre joven, que prefieren verla como ‘sugar mommy’. Si prefieren verla como que es una actuación, denle. Igual, no soy su ‘sugar mommy’, él trabaja desde que lo conozco. Él ya generaba sus ingresos en redes”.

¿Cuánto tiempo llevan Alina Lozano y Jim Velásquez?

Desde que están juntos, la pareja no ha dejado de postear en sus redes sociales como TikTok e Instagram el contenido que los ha caracterizado. Por medio de una dinámica de ‘preguntas y respuestas’, Alina reveló cuánto tiempo llevan de relación. “Llevamos juntos un año y dos meses. Estaba soltera cuando nos conocimos. Yo no le eché los perros cuando lo conocí. No me gustó al principio, pero después sí”.