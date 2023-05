Video | Hijo de Laura Tobón enterneció redes sociales imitando animales

Sin duda, las vidas de la presentadora Laura Tobón y del empresario Álvaro Rodríguez tuvieron un giro radical 29 de diciembre del 2021. Ese día nació Lucca Rodríguez Tobón, su primer hijo.

Desde el nacimiento de Lucca, la también modelo ha compartido en sus redes sociales algunos tips y trucos que pone en práctica a la hora de hacer más efectiva la crianza de su pequeño, acto que sus miles de seguidoras agradecen.

Hijo de Laura Tobón enternece redes sociales con emotivo video

Una vez más, la presentadora Laura Tobón logró sorprender gratamente a sus seguidores de TikTok, red social en la que tiene cerca de un millón y medio de seguidores, pues compartió un gracioso y emotivo video de su pequeño hijo imitando algunos animales.

“A ver mi amor, cómo hace el elefante, el pescado, el caballo, el cocodrilo, el mico, la serpiente y la vaca”, dijo la expresentadora de La Voz Kids en medio del emotivo momento que vivió con su hijo, quien iba interpretando a los animales a través de sonidos o gestos.

“Con mucho respeto... MORI DE AMOR POR ESA SERPIENTE 🐍😍... sin duda un bb bajado del mismo cielo...🙏”, Me muero, creo que Lucca me ha despertado el instinto de mamá”, “Ayyy me encantó que no fueran los mismos animales de siempre y que él se sepa todo 🥰” y “ay dios mio como está de grande y avispado y sobre todo hermoso ☺️”, han sido algunos de los comentarios por parte de cibernautas que tiene el videoclip, el cual está próximo a cumplir el millón de reproducciones.