Video | Francy reveló que se realizó ocho cirugías estéticas

Francy, ‘la voz popular de América’, es contemplada como una de las artistas de música popular más queridas y afamadas por los colombianos, gracias al éxito que ha logrado con varias de sus canciones.

Sencillos musicales como El adiós, Con la misma moneda, Que hablen de mí, Ya me cansé y Usted señor, por tan solo mencionar algunos, han logrado posicionar a Francy como una de las mujeres insignias de este género musical a nivel nacional e internacional, pues su música y talento es muy querido en países como Ecuador, Perú, México y Venezuela.

Francy reveló que se realizó ocho cirugías estéticas

“Decidí entrar al quirófano porque siempre un cariñito de más no viene mal (…) La verdad, fueron ocho cirugías en una sola. Hoy día pienso mejor las cosas y creo que me excedí un poco con el número de intervenciones que me practiqué” afirmó la cantante de música popular.

¿Qué cirugías se practicó Francy ‘la voz de América’?

En medio de la entrevista con el programa La Red, Francy dejó al descubierto que se practicó lipomarcación en brazos y abdomen, cambio de prótesis mamarias, lipotransferencia en los glúteos y reducción de fosas nasales.

“Fue durísimo, lloré mucho, pero gracias a Dios y a la vida tuve los cuidados de mi familia (…) La cara no me dolió para nada, no me salió ni un morado, realmente, salí del quirófano tal cual tú me ves”, indicó la artista de 42 años al programa de entretenimiento.

La intérprete de Si se fue, se fue, enfatizó que quedó más emocionada que nunca con el resultado y buscará cuidar su cuerpo de la mejor manera posible, con tal de no volver a pasar por el quirófano.