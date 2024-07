Video: Epa Colombia empezó su cambio extremo y mostró los primeros resultados

Daneidy Barrera, mejor conocida como Epa Colombia, sorprendió en junio pasado al confesar que se sometería a cuatro operaciones estéticas, según ella, para transformar de manera radical su apariencia física.

Ahora, mes y medio después de aquel anuncio, la creadora de contenido viajó a Medellín para dar inicio al proceso de su cambio extremo.

Operaciones de Epa Colombia Fotografía por: Captura de pantalla

¿Qué cirugías se hará Epa Colombia y cuánto le costaron?

El primer procedimiento de la también empresaria será la mentoplastia. Sin embargo, antes de someterse a esta operación tuvo que remover el implante hecho hace varios años otro cirujano, pues los resultados no fueron los esperados.

“En cuestión de horas no habrá mentón porque ese implante se me subió al hueso ¡Horrible! Un saludito para el cirujano que me hizo la maldad (...) Yo venía así hace mucho tiempo y me lo tapaba con bótox y ácido, y así mantenía cada dos semanas ¡Estoy muy feliz porque me operan en 15 días!”, explicó.

“Amiga, te quiero agradecer porque me ayudaste a cumplir mi sueño de poderme operar en Medellín ¡Gracias por comprarme mis queratinas y recomendarme! (...) Todo me costó casi 70 millones, pero logré ahorrarlos, gracias a Dios (...) Yo esta vez quise pagar para que no me vuelvan a hacer la maldad de antes, que fue por publicidad”, agregó Epa Colombia.

Por último, la bogotana de 28 años mencionó que su mentoplastia, así como las demás cirugías (rinoplastia, mamoplastia y gluteoplastia), se llevarán a cabo en Medellín durante la primera semana de agosto: “15 días y 8 horas para ser una súper Epa”.

La opinión de Epa Colombia sobre las cirugías plásticas

En una entrevista que concedió a La Red en junio de 2023, Barrera Rojas habló sin filtro sobre sus operaciones y las críticas que ha recibido por cada una de ellas.

“Estos procedimientos suben la autoestima, quien diga que no es porque está haciendo mentirosa. ¿Sabes por qué, amiga? Porque hacerse retoques lo llena a uno de amor propio y eso es belleza, yo estoy adquiriendo belleza de la estética, de los cirujanos, para cada día sentirme mejor. Yo respeto a las mujeres que son naturales, pero si tú te quieres sentir mejor una nariz, háztela, amiga, no estás siendo plástica, te están dando puro amor propio”, argumentó Epa Colombia.

A pesar de su gusto por las operaciones, no todos en su familia piensan igual y uno de ellos es su padre: “Mi papá dice: ‘Deje de estarse pasando cuchillo, hermana’. Él me dice de todo, pero mi mamá siempre me ha apoyado: ‘Nena, si eso te hace feliz, si te gusta, hazlo. Lo importante es que no te vayas a pasar y te vayas a desfigurar’”.