Video: en internet se burlan de Kylie Jenner por su intento de bailar reguetón

Kylie Jenner es una de las mujeres jóvenes más exitosas y millonarias del mundo en la actualidad. Además de hacer parte de la famosa familia Kardashian, la modelo ha impactado el mundo de la moda gracias a su marca de maquillaje Kylie Cosmetics, fundada en el 2015.

En el 2019, la revista especializada Forbes hizo un reconocimiento al trabajo de la empresaria al darle el título de la mujer joven más rica del mundo. Con tan solo 21 años ya tenía en su cuenta más de 1.000 millones de dólares.

Además de sus proyectos de belleza, a los que recientemente se sumó un perfume llamado Cosmic, la celebridad es creadora de contenido, de hecho, en su cuenta de Instagram tiene una masiva cantidad de seguidores que asciende a las 400 millones de personas y marcas.

Recientemente, la joven de 26 años generó polémica en redes tras subir un video bailando reguetón. En el clip, Jenner aparece al lado de Yris Palmer danzando al ritmo de la clásica canción de Don Omar Dile.

Kylie Jenner apareció bailando reguetón

La mamá de Stormie y Aire, al escuchar la canción, no hace los clásicos pasos que se utilizan para disfrutar de ese género musical, por lo que recibió algunas burlas, en medio de los halagos.

“Kylie bailando cumbia me da mil años de vida”, “Kylie se parece a Carmen Villalobos”, “Casi se rompen la cadera con tremendo movimiento”, “y, ¿y cuándo baila?”, “El ritmo lo lleva en las venas, no más que no circula”, “tiembla Shakira”, “nadie ha podido imitar los movimientos”, “su cara de lo ‘estoy dando todo’”, “más se mueve mi ojo por el estrés”, “Hice el paso de Kylie y me rompí la cadera por mucho movimiento”, “En la vida soy Kylie bailando”, dicen los comentarios del video.

Más allá de las burlas, se creó un movimiento en particular en TikTok, pues muchas personas comenzaron a imitar los movimientos de Jenner y generaron una nueva tendencia.