Video: Diana Ángel y ‘Culotauro’ dan rienda suelta a su amor con romántico beso

Sin duda alguna, La casa de los famosos Colombia es una de las producciones más comentadas y vistas de la televisión nacional; pues noche a noche, los colombianos a través de sus redes sociales manifiestan su punto de vista respecto a las diversas situaciones que suceden entre los participantes.

Diana Ángel y ‘Culotauro’ no esconden su amor en ‘La casa de los famosos’

Han pasado dos semanas desde que se estrenó La casa de los famosos Colombia y las celebridades no han tenido contacto con el mundo exterior. Precisamente, el comediante Culotauro y la actriz Diana Ángel han tenido mucho tiempo para compartir agradables momentos juntos; las cámaras y los televidentes han sido testigos de la conexión que ha surgido entre ellos, en donde las risas y las miradas coquetas no pasan desapercibidas.

Cabe mencionar que, hace unos días, la también cantante después de salvarse de ser eliminada, sostuvo una conversación con el humorista en la que le dejó al descubierto la atracción que siente hacia él. “Quiero que sepas que lo que siento es real, es genuino y bonito (…) No quiero que te sientas presionado o incómodo”.

Sin embargo, el amor fue más fuerte que el tiempo y tuvieron su primera declaración por medio de Enzo, el personaje que interpreta Culotauro y hace parte de su rutina de comedia. Enzo le afirmó a Diana Ángel, que Camilo le tenía un mensaje especial y dijo: “le movía el piso, más de lo normal” y Diana le respondió diciendo que Camilo también le ‘mueve el piso’ pero que tienen que hablar para ver los términos de su relación.

Hace un par de horas y luego de una extensa conversación, la actriz Diana Ángel y el comediante Culotauro dieron rienda suelta a sus sentimientos y se besaron. “Yo me siento muy rara, como si fuera una infiltrada y realmente no lo soy (…) No tengo ni voz, ni tovo, en lo que no está sucediendo. Espero que esto sea genuino y real”.

Tras el emotivo momento que vivieron, cientos de cibernautas y seguidores de los artistas no dudaron en dejar al descubierto lo que piensan respecto a lo que está sucediendo entre ambos. “Definitivamente, estoy impresionada, que le vio a ese muchacho Dianita jummmm”, “Beso de mejor amiga… jajaja no sé… no creo que todo esto sea tan natural”, “Siento que Diana sí siente algo por él, pero culo no por ella” y “Al que le van a dar le guardan o si no le calientan. Le tengo envidia de la buena a @culotauro besando a mi amor platónico @dianangel01 😮”, han sido algunos de los mensajes que ha tenido el video del momento.