Video de Mauricio Leal: así reaccionaron algunos famosos a las estremecedoras imágenes

Un impactante video de Mauricio Leal conmocionó a la opinión pública en horas recientes, tras ser publicado por Noticias Caracol. Las imágenes muestran los últimos minutos de vida del estilista, quien está acostado en una cama junto al cadáver de Marleny Hernández, su madre, y con un arma blanca enterrada en el abdomen.

“Ya no puedo más, nadie sabe lo de nadie. Me acabo de enterrar cuchillos”, se escucha decir en la estremecedora grabación al ‘Niño genio de la peluquería’ (como era conocido por aquellos que admiraban su trabajo), quien parecía estarse grabando a sí mismo.

El crimen de Mauricio Leal y su madre sacudió al país, sobre todo a la industria del entretenimiento, el 21 de noviembre de 2021. Fotografía por: Archivo particular

Reacciones al video de Mauricio Leal

Al hacerse públicas las imágenes, una gran cantidad de opiniones surgieron a través de redes sociales, entre las cuales destacaron aquellas de conocidas figuras, como la actriz Marcela Posada y la presentadora Tatiana Franko, quienes manifestaron sus dudas al respecto.

“¡Ni una gota de sangre en las manos!”, cuestionó Posada, a lo que Franko agregó en otro comentario: “Apreciación básica: no es un video selfie ¡Detallen los brazos!, uno lo tiene ocupado mostrando la cobija y sobre el otro brazo tiene su cuerpo recostado ¿Con qué brazo estaría sosteniendo el celular? Conclusión: alguien lo grabó”.

Angelly Moncayo, quien era una cercana amiga de Mauricio Leal, también se pronunció por medio de su cuenta de Instagram. Sin embargo, advirtió que no ha querido ver la grabación porque hace pocos días se sometió a una delicada cirugía y se encuentra en recuperación.

“Les agradezco que no me envíe noticias ni me pregunten acerca del video de Mauricio. En este momento no me encuentro en condiciones físicas ni mentales para enfrentar algo así. Les pido, más bien, que me ayuden a por ellos para que puedan descansar en paz”, agregó la actriz, recordada por su participación en El cartel de los sapos.

Nanis Ochoa también dejó su apreciación al respecto:

¿De cuánto fue la condena de Johnier Leal, hermano de Mauricio Leal e hijo de Marleny Hernández?

En una audiencia celebrada el pasado 14 de junio, la juez 55 del Circuito de Bogotá condenó a Jhonier Leal por el asesinato de su mamá y de su hermano.

Por este crimen, al hermano de Mauricio Leal se le declaró culpable de los delitos de homicidio agravado y ocultamiento de elementos materiales probatorios, así que deberá pagar en prisión una pena de 55 años y 3 meses.

“Bajó de su habitación y entró al cuarto donde estaba Marleny, descargó y descargó con tanta fuerza, con una sola puñalada que le llegó hasta la columna y acabó con la vida de su señora madre (...) Con el mismo cuchillo que atacaste a tu señora madre, atacas a tu hermano Mauricio Leal Hernández, con tan mala fortuna que ese cuchillo se quedó incrustado, la hoja, en el cuerpo de Mauricio Leal”, indicó Mario Burgos, el 17 de enero de 2022, sobre el proceder de Jhonier Leal.