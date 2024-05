Video de Anuel con su hija Cattleya desata críticas: “ella no lo quiere”

Luego de su separación de ‘Yailin, la más viral’, Anuel ha estado en el ojo del huracán por no compartir tiempo con su hija Cattleya, quien nació fruto de su amor con la dominicana, con quien terminó en medio de un escándalo de maltrato físico.

Anuel y Yailin Fotografía por: Instagram

La pequeña cumplió un año el 13 de marzo de este año, pero el artista boricua no había compartido tanto tiempo con ella; de hecho, Yailin había asegurado que él solo la había visto el día de su nacimiento.

Anuel visita a su hija Cattleya

En las últimas horas, se viralizaron unas imágenes de Anuel jugando con su hija Cattleya. En un clip que está dando la vuelta por todas las redes sociales, se observa a la bebita caminando mientras que el cantante la toma por detrás para evitar que se caiga.

Aunque a muchos les causó ternura, otros internautas lo criticaron porque, supuestamente, se nota que la niña no lo quiere pues no lo reconocería como papá, teniendo en cuenta que Tekashi, pareja de Yailin, es quien ha asumido ese rol de papá.

“Cattleya: ‘Mijo suéltame que yo sé caminar sola.... ¿Mamá quien es tipo?’”, “Cattleya: ‘suéltame hombre extraño’”, “es obvio que la nena no lo conoce, pero si sigue en constante visita lo conocerá de igual manera el con sus hijos no es mal padre así que con ella lo puede lograr”, “no lo reconoce, no siente confianza con él”, “a ninguno de los dos les nace ese amor”, “nunca es tarde para estar con los hijos, ojalá sea persistente, así ella lo reconocerá”, son algunos de los comentarios que han dejado en las redes.

¿Qué piensa Anuel de Tekashi y la relación con su hija Cattleya?

En una reciente entrevista con el programa Despierta América, el artista, expareja de Karol G, reveló algunos detalles de su relación con Yailin y Tekashi.

“Cattleya tiene a su mamá y la pareja que es de su mamá ella la va a tener que ver toda la vida, porque esa es su mamá y es parte de la vida. Yo no tengo problema con eso. Siempre el bienestar de Cattleya es más importante que cualquier pelea o indiferencia que yo tenga con Yailin”, dijo Anuel.

Su deseo es ver a sus tres hijos, Pablo, Gianella y Cattleya juntos, teniendo en cuenta que su hija menor está en República Dominicana, mientras que los dos mayores están en Estados Unidos. “Pronto, con calma, ya poco a poco estoy haciendo los papeles de Cattleya, los estoy haciendo con la mamá. Ya Gianella está por acá, hermosa, está en Houston con la mamá. Ya mismo pronto. Vamos a ver cuánto se tarda este proceso de Cattleya de sacarle los papeles para poder venir a Estados Unidos”.

Arcángel atacó a Anuel por video con su hija Cattleya

Tal parece que el cantante Arcángel no tiene una buena relación con su colega. Recientemente, le envió unas fuertes palabras después que Anuel se mostrara feliz con su hija. “Hay cosas que valen más que estar tirándole a la gente que te aplastaron legalmente. Como por ejemplo ¡conocer a tu hija!. ¿No la ves? ¡Que te corre! ¡No sabe quién es su papá! Al final se siente cabr$@ tener a uno de los más pegados tener a uno de los más pegados más pendiente de mí que de su propia hija. Despierta hijo, dedícale tiempo a lo que verdaderamente vale, que no soy yo. Mira esa nena, anda buscando a su papá y no lo ve”, escribió.