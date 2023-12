Daddy Yankee dejó el reguetón para dedicar su vida a Cristo, pero generó críticas

Dadddy Yankee es uno de los raperos y compositores más importantes de los últimos tiempos. Pionero del género urbano y considerado como el ‘Rey del Reguetón’ por expertos en la industria musical.

Hace unos meses, el puertorriqueño anunció su gira de conciertos llamada ‘La última vuelta world tour’, donde hizo un recorrido por Estados Unidos y Latinoamérica, incluyendo Colombia. En esta gira, anunció su retiro de los escenarios, presentando su último álbum ‘Legendaddy’.

Daddy Yankee dedicará su vida a Cristo

Durante su último concierto en San Juan de Puerto Rico, el reguetonero, de 46 años, anunció que se retira definitivamente de los escenarios para dedicar su vida a Cristo.

“Mi gente, este día para mí, es el más importante de mi vida. Y se los quiero compartir, porque no es lo mismo vivir una vida de éxito que una vida con propósito. Cristo vive en mí y yo viviré para él. Este es el final de un capítulo y el comienzo de uno completamente nuevo”, confesó.

Además, aseguró que Jesucristo llenó vacíos en su vida que lo atormentaban, y por ello, dedicará su vida a servirlo. “Por mucho tiempo intenté llenar un vacío en mi vida que nadie pudo llenar. Trataba de rellenar y buscar un sentido a mi vida. En ocasiones aparentaba estar bien feliz, pero faltaba algo para hacerme completo. Y les tengo que confesar que esos días terminaron. Alguien pudo llenar ese vacío que sentía por mucho tiempo y que para todos era alguien, pero yo no era nada sin Él”. Refiriéndose a Cristo.

“Pude recorrer el mundo durante años, ganar muchos premios, aplausos y elogios, pero me di cuenta de algo que dice la Biblia: ‘¿De qué le vale al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma?’. Por eso, esta noche, reconozco y no me avergüenzo en decirle al mundo entero que Jesús vive en mí y que yo viviré para él”, aseguró.

Confesó que utilizará todas las herramientas que tenga a su alcance como la música, las redes sociales y las plataformas para proclamar la palabra de Cristo. “No sigan a ningún hombre. Yo soy un humano. A todas las personas que me siguieron, sigan a Jesucristo, que Él es el camino, la verdad y la vida. ¡Por fin llegué a la meta! Soy libre. Amén”, concluyó.

Opiniones en redes sociales

La noticia que dio el artista de género urbano desató opiniones divididas entre los internautas: “Habla de Dios y en su pantalón tiene simbología Diabólica”, “es un títere de lo mismos”, “Dios te bendiga por siempre, para él toda la gloria y la honra”, “Dios te rescato de las tinieblas a su luz admirable, la mejor decisión que puede tomar el hombre es buscar el reino de Dios”, fueron algunos de los comentarios.

