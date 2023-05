Video: Chyno Miranda reapareció en redes sociales cantando ‘Me voy enamorando’

Chyno Miranda es recordado por haber hecho parte del grupo venezolano Chino y Nacho. Junto a su amigo y colega se dieron a conocer gracias a éxitos como Me voy enamorando, Niña bonita, Andas en mi cabeza, Se apagó la llama, Tú me quemas, entre otras.

Chyno Miranda. Fotografía por: Instagram

¿Qué le pasó a Chyno Miranda?

Desde hace casi tres años, la vida de Chyno dio un vuelco total luego de ser contagiado de covid-19. Esa enfermedad le dejó graves secuelas en su cuerpo: por poco queda inválido pue sufrió una neuropatía periférica.

A raíz de eso, el artista fue internado en una clínica de rehabilitación. Incluso, se llegó a especular que, supuestamente, estaba secuestrado. “Tenemos órdenes de confirmación de que Chyno Miranda ha sido secuestrado… Es su prima, se lo llevó en diciembre engañado a Venezuela y al otro día de llegar a Caracas lo habrían internado en la clínica del gobierno venezolano… Tiene la tutoría, tiene su dinero y está tomando decisiones por Chyno Miranda”, dijo Javier Ceriani, el conductor del programa Chismes No Like.

Meses después, el cantante brindó una entrevista al empresario Irrael Gómez y allí se refirió a la tortura que tuvo que vivir en la clínica de rehabilitación ‘Tía Panchita’. “Fui llevado en contra de mi voluntad a ‘Tía Panchita’, a mí me sedaron el 22 de diciembre en mi casa y me llevaron en contra de mi voluntad, con una inyección, cuando me desperté no entendía dónde estaba, traté de salir, les ofrecí a los enfermeros dos mil dólares por información para salir de ahí. Estuve cincuenta días sin ver a mi familia, vi a mi mamá el 23 de febrero e intenté escaparme tres veces por la puerta principal y las tres veces me agarraron y adentro inyectaban otra vez, usaron la fuerza, ese era el plato de ellos para tranquilizarnos a todos”. Chyno estuvo en ese lugar durante casi un año. Afortunadamente fue sacado de ese lugar para que se terminara de recuperar satisfactoriamente. “Estoy bien, más fuerte que nunca. Estoy en una clínica en la Alta Florida, mejor que nunca, muy bien atendido. Donde Panchita era horrible, una mier**”, dijo.

Chyno Miranda reapareció en redes

Jesús Miranda, como es su nombre de pila, lleva alejado de los escenarios y de las redes sociales desde que se enfermó. En las últimas horas se viralizó un video donde aparece el artista cantando, muy emocionado, Me voy enamorando, junto a algunos de sus seres queridos. Por lo que se puede observar, se ve muy bien, así lo afirman sus seguidores. “Recupérate pronto Chyno”, “te amamos mucho mi Chyno. Bendiciones para ti”, “amigo pronto será tu regreso a la música”, “necesitamos verte bien”, “feliz de verte así de recuperado”, “gracias a Dios por tu recuperación. Dios te siga bendiciendo mi Chyno besos”.