Video: Camilo le corrió la cara a Evaluna cuando quiso besarlo y lo criticaron

Los cantantes Camilo y Evaluna fueron dos de las celebridades que compartieron en redes su celebración de Año Nuevo. Varias fotografías y videos dejaron en evidencia que recibieron el 2024 desde su casa y junto a su hija Índigo. No obstante, hubo un detalle que disgustó a muchos de sus seguidores.

Fotografía por: Instagram Camilo

¿Qué pasó con Camilo y Evaluna?

Luego del inesperado mensaje que la hija de Ricardo Montaner dejó a una bailarina de su esposo, la pareja ha vuelto a ser tema de conversación en redes sociales por lo que, para muchos, fue un desplante del colombiano a la también cantante.

Resulta que en uno de los videos que la pareja publicó en Instagram, se ve al intérprete de Manos de tijera abrazado de su pareja, quien luego busca darle un beso y la reacción del paisa, al parecer involuntaria, fue correr la cara.

“Que no se note que Camilo ya está cansado de la melosería de Evaluna”, “¿cuánto le ponen a ese matrimonio?”, “amiga, date cuenta de la red flag” y “así es como empiezan y luego ya dejan de seguirse en redes”, fueron algunos de los comentarios que recibieron.

Los detalles que se conocieron del parto de Evaluna

Los artistas latinos se convirtieron en padres de la pequeña Índigo el 9 de abril de 2022. A lo largo de los meses, la pareja de esposos compartió detalles sobre la preparación de su parto, que no fue como el de la mayoría de personas.

A la revista People en Español, por ejemplo, le contaron algunos datos del nacimiento, asistido por una partera y por Marlene Rodríguez, madre de la menor de los Montaner, quien se capacitó en el tema para estar preparada y ayudar a su hija.

“Me capacité como doula, tomé todo el curso… Me capacité justamente porque quería saber a profundidad lo que eso significaba y la verdad es que una cosa me fue llevando a la otra y la verdad es que lo disfruté un montón porque siento que es perfecto volver a la época de las comadronas”, comentó la mujer a dicho medio.

“Índigo creció escuchando en la panza, que fue creciendo durante todo el tour... fue creciendo escuchando esas canciones y, sobre todo, ‘Índigo’ que es la canción en la que Evaluna saltaba más. Cuando Índigo escucha ‘Índigo’ su reacción es muy especial. O sea, verdaderamente la reconoce”, añadió Camilo en diálogo con el programa La Resistencia.