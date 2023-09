Así veía Carlos Calero joven antes de presentar en “Yo me llamo” ¡Qué cambio!

El presentador Carlos Calero celebró sus 25 años de carrera profesional en 2021. Con el pasar de los años, el barranquillero se ha ganado el corazón de los televidentes gracias a su carisma y profesionalismo.

El conductor de Yo me llamo, el reality musical en el que los participantes buscarán ser el doble perfecto de un cantante famoso, publicó en su cuenta de Instagram varios videos recordando la época cuando comenzó a ejercer su carrera, exactamente el 24 de octubre de 1996. Desde entonces, se ha desempeñado como presentador de noticias, entretenimiento, concursos, entre otros cargos que le han permitido ganar fama y reconocimiento.

“Son muchos días, horas y minutos dedicados a este oficio, siempre con ese respeto por la profesión y por el compromiso con el televidente. He disfrutado cada uno de los proyectos donde he estado, dicen que unos buenos, otros no tanto, pero para mí siempre han sido los mejores”, escribió en una publicación donde recopiló varias fotografías de todos los trabajos por los que ha pasado.

En el post agradeció a todos los que han hecho parte de su crecimiento profesional. “Gracias de verdad, hoy mi corazón se llena de alegría y de fuerza para continuar. Y aunque uno dice 25 años es mucho tiempo, al final del día te das cuenta que se pasaron volando y que siempre quieres más. Gracias”.

Asimismo, publicó unos videos del primer concurso que presentó en televisión, llamado 100 colombianos dicen del canal Caracol. “Buenos recuerdos y la mejor experiencia”, escribió Carlos Calero.

“Eres el mejor”, “25 años disfrutando de tu talento”, “felicitaciones por esos 25 años de carrera profesional, que sean muchos más haciendo lo que te hace feliz”, “un teso”, “celebramos contigo”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron sus seguidores.

