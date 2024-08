Video: así fue la pelea de Karol G con presentadora y actriz que le hizo una broma

Karol G es considerada como una de las cantantes colombianas más importantes de la actualidad, teniendo en cuenta el gran momento por el que atraviesa su carrera, con llenos totales en sus giras internacionales y millones de reproducciones en sus canciones. Por estas razones, cuenta con una numerosa comunidad de fanáticos alrededor del mundo.

Precisamente, fueron estos seguidores los que, el pasado jueves y con motivo del tradicional ‘TBT’ (tendencia con la que se desempolvan recuerdos en redes sociales), recordaron el tenso momento que protagonizó ‘La Bichota’ con una famosa actriz y presentadora de televisión.

Pocas veces se ha visto tan alterada a Karol G en público como en aquella ocasión. Fotografía por: J P GANDUL

Así fue el momento en que Karol G le tiró un vaso de agua a una presentadora

Todo ocurrió en 2011, cuando la intérprete de Mi ex tenía razón y Mañana será bonito apenas daba sus primeros pasos fuera del país, y fue invitada a Match 4, un programa de televisión en Venezuela.

En aquella ocasión, la producción aprovechó la presencia de Karol G para jugarle una pesada broma en la que le hicieron creer que haría parte de un supuesto juego. Allí, la cantante colombiana detectó una pequeña trampa por parte de la actriz y presentadora Ivette Domínguez, por lo que le hizo un aireado reclamo.

Finalmente, luego de cruzar algunos mensajes, ‘La Bichota’ perdió la paciencia y le tiró encima un vaso de agua que sostenía en la mesa. “Grosera”, le respondió Domínguez, quien en 2021 recordó entre risas este momento a través de sus redes sociales.

¿Cómo es Karol G en la vida real? Silvestre Dangond lo reveló

En una reciente entrevista que el cantante vallenato concedió al programa Molusco TV le preguntaron por su colaboración con ‘La Bichota’. Fue entonces cuando se animó a dar su opinión sobre la personalidad de la reguetonera.

“Karol G es tal cual tú la vez en redes ¡Así es ella! No hay nada misterioso a como ella se vende (...) Ella es una niña consentida y muy pechichona. Se rodea de su familia y un equipo que la comprende mucho”, expresó Silvestre Dangond.

“Yo con los ojos aguados le dije: ‘tú sabes que a ti grabar conmigo no te va a hacer más grande, pero mi género lo necesita’ no le hablé de Silvestre; y ella dizque ‘ay, no me digas eso’. Lo que me gustó es que coincidimos en que teníamos que hacer un vallenato corta venas”, concluyó.