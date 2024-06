Video: Así fue el momento en que Karol G dejó sin celular a un seguidor

Karol G continúa con el tour Mañana será bonito por Europa y sus más recientes presentaciones fueron en Alemania, donde protagonizó una escena que se volvió viral a través de redes sociales y que, posiblemente, tenga una segunda parte.

Un video que se viralizó en redes sociales quedó registrado el momento en el que Karol G tomó el teléfono de un fanático y no lo regresó. Fotografía por: Redes sociales

El momento en que Karol G ‘roba’ celular a su seguidor

Todo ocurrió mientras ‘La Bichota’ saludaba a sus seguidores desde el techo de su camioneta blindada y tomó el celular de una fanática para grabar un video, sumergiéndose en la euforia del momento. Sin embargo, en un acto que parece sacado de una comedia de enredos, la paisa lo guardó en el bolsillo y continuó su camino, dejando a la seguidora sin su dispositivo.

A pesar de la confusión inicial, el evento se tomó con humor por parte de los internautas, quienes no tardaron en llenar las redes con memes y comentarios jocosos. Algunos especularon que este podría ser un boleto dorado para la seguidora, esperando que el encuentro fortuito resultara en una oportunidad para conocer a Karol G en persona o incluso asistir a uno de sus conciertos.

“Si a mí me roba Karol, me puedo dar por bien servida”, “me imagino la angustia del chico apenas vio que su celular no iba a regresar”, “yo creo que después lo buscaron y se lo devolvieron” y “yo quiero ver el video que grabaron desde ese celular, debe ser épico”, fueron algunos de los comentarios que desató el hecho en redes sociales.

Karol G genera colapso total a las afueras del hotel en Alemania 🇩🇪! pic.twitter.com/swWatQGXwO — Karol G Stats (@KarolGWW) June 11, 2024

Karol G recordó el origen de su nombre artístico

En una entrevista con Juanpis González, ‘La Bichota’ habló sobre la razón por la cual eligió el nombre artístico que, en la actualidad, goza de ser uno de los más reconocidos en la industria musical internacional.

De acuerdo con Carolina Giraldo (nombre de pila), al inicio de su carrera se planteó una gran cantidad de posibilidades y las incluyó en una larga lista. No obstante, en su decisión influyó mucho el apodo de ‘Carolina G’ que le tenían sus amigos, pues siempre fue fanática de G-Unit, el grupo de rap que lideraba 50 Cent.

Luego de mucho pensarlo, decidió que Karol G sonaba perfecto e iba con su esencia artística y personal.