Video: Así fue como J Balvin celebró el triunfo de la Selección Colombia Femenina

Como bien se sabe, el fútbol es uno de los deportes que más emociones genera en el mundo, y por supuesto los fanáticos colombianos conforman un grupo de hinchas apasionados, que respaldan a la selección tricolor en cualquier parte del mundo.

Precisamente, hace pocas horas, la Selección Colombia de Fútbol Femenino tuvo su primer enfrentamiento deportivo en la Copa Mundial Femenina de la FIFA, torneo en que participan 32 delegaciones y se desarrolla en Australia y Nueva Zelanda.

El Sydney Football Stadium fue el estadio que albergó a las cafeteras en este primer encuentro deportivo. Allí, las jugadoras se enfrentaron al seleccionado del Corea del Sur y lograron anotar dos goles, que fueron fundamentales para lograr esta primera victoria.

J Balvin celebra el triunfo de la Selección Colombia de Fútbol femenina

“En Australia la Selección Colombia femenina ganó el partido contra Korea en el Mundial y también celebramos nuestra gira… éxito brutal en Australia. Así que ganamos colombia y los latinos”, afirmó J Balvin en un video que compartió a través de cuenta de Instagram, red social en la que tiene cerca de cincuenta y dos millones de seguidores.

En el clip se logra observar que, luego de culminar el partido, el intérprete de Colores arribó al camerino de las jugadoras y compartió un agradable momento con ellas. Durante el encuentro, las deportistas, además de charlar con el artista, entonaron varias de sus canciones y se tomaron selfies.

“Like todos los latinos que amamos a J BALVIN Y A COLOMBIA”, “Lo que hace una verdadera leyenda, compartir e inspirar a nuevas leyendas!🇨🇴”, “Que bien que hagas esto 👏👏👏👏 la actitud de superhumano” y “Mi país, una vibra que no tiene precio. Dímelo José @jbalvin”, han sido algunos de los comentarios que ha recibido la publicación, la cual tiene cerca de doscientos cincuenta mil me gustas y trecientos mil comentarios.