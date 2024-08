Video: Aída Victoria Merlano fue captada besando al que sería su nuevo novio

En medio del escándalo que rodea a Westcol por la supuesta hija que tendría oculta de sus fanáticos y de la opinión pública, se conoció un nuevo video de Aida Victoria Merlano, su ex, junto al hombre con el que se habría dado una nueva oportunidad en el amor.

¿Aída Victoria Merlano tiene nuevo novio?

Desde hace un par de semanas circula el rumor de que la influenciadora siguió los pasos de su antigua pareja e inició una nueva relación amorosa. Todo gracias a un video en el que fue captada muy cercana a un misterioso hombre que la acompañó al concierto de Marc Anthony en Cali.

Y aunque inicialmente se especuló que la persona en cuestión sería Esteban Manzaneda, hermano de Aída Victoria Merlano, una nueva grabación dejó en evidencia que no es un familiar de la creadora de contenido sino alguien en quien habría encontrado consuelo tras su ruptura con Westcol.

Las imágenes, que dividieron opiniones en redes, muestran el romántico beso que la joven barranquillera se dio en medio de un evento público con este hombre, cuya identidad es desconocida todavía.

“No entiendo por qué la critican si su exnovio está haciendo lo mismo”, “no sé ustedes, pero yo siento que Aída Victoria cada vez los consigue más feos”, “desde que ella esté feliz, al resto poco nos debería importar” y “ella está ardida por la nueva novia de Westcol y pide a sus amigos que la graben como si no se diera cuenta”, fueron algunos de los comentarios que recibió.

Ante la gran cantidad de reacciones, Aída Victoria Merlano respondió con un tono bastante particular: “¿Hasta cuándo uno va a tener que ser víctima de las especulaciones malintencionadas de la gente? Hay un video que anda circulando por ahí, un video oscuro y en el que no se ve absolutamente nada; un video al que yo le tuve que hacer zoom para recordar en qué establecimiento fue grabado ¿Por qué la gente tiene esa lengua tan larga y viperina?”.

¿Quién es la nueva novia de Westcol?

Contrario a las dudas y el misterio que rodean a Aída Victoria Merlano, el famoso streamer habló sin tapujo sobre María Isabel Villa, modelo y periodista con quien retomó una relación amorosa que quedó suspendida en el pasado.

“Ustedes han visto que esa mujer es una dama, es alguien con quien cualquier persona estaría complacida de compartir, entonces le dije que quería que viniera conmigo a Ibiza, pues al fin y al cabo ambos estamos solteros. Ella lo pensó, al otro día me preguntó cuántos días y por eso ella terminó en Ibiza. Yo no la oculto, para nada ¿Ustedes creen que yo no veía la cámara cuando estaba caminando de la mano con ella? Yo a ella no la oculto, para eso la invité, Lo que no voy a hacer es subir cosas a redes porque la gente acelera mucho el proceso”, expresó Westcol.