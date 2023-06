Víctor Hugo Cabrera se defendió tras ser acusado de robo: “soy un tipo decente”

Este fin de semana el programa La Red publicó una entrevista de una mujer identificada como Lorena Rovira, quien acusaba al actor Víctor Hugo Cabrera, recordado por protagonizar junto a Marcela Carvajal Hasta que la plata nos separe, de haberle hurtado sus pertenencias.

Víctor Hugo Cabrera Fotografía por: Web

“Estuvimos tomándonos unos tragos el sábado, cuando me voy a ir del sitio, mis pertenencias no estaban, mi bolso, mi dinero, mis tarjetas tampoco estaban. Él me apoyó muchísimo, estuvo pendiente que estuviera bien, pero en realidad era él el ladrón”, dijo la mujer.

Enseguida, aseguró que se había dado cuenta gracias a las cámaras de seguridad. “Al otro día nos dirigimos al centro comercial, nos mostraron las cámaras y nos dimos cuenta de que él fue la persona que cometió el robo, él salió con mi bolso, estuvo cinco minutos en la camioneta y luego otra persona se lleva el bolso de la camioneta. Él aprovechó el momento en que yo no estaba vigilando el bolso para sacarlo”.

Según ella, tenía un valor de 700 mil pesos en efectivo en su bolso y, además, el actor, supuestamente, habría realizado compras de un millón de pesos con sus tarjetas. De igual manera, agregó que, aunque se comunicó con Cabrera para decirle, desde un comienzo él se negó a aceptarlo. “Allá los policías se dan cuenta en la cámara de lo que había sucedido y él, que también estaba revisando el monitor, no quería aceptar la situación. Decía que eso no era posible, que no era él, solamente decía que iba a llamar a un abogado, pero está la evidencia y la prueba en las cámaras”, concluyó.

¿Qué dijo Víctor Hugo Cabrera por acusaciones de robo?

Inicialmente, el actor prefirió guardar silencio; sin embargo, hace unas horas decidió hablar por medio de sus redes sociales. Con un mensaje corto pero conciso, aseguró que esas declaraciones eran falsas. “No me había pronunciado ante una acusación que se me está haciendo porque quería saber si era cierto. Acabo de llegar de la Fiscalía y me dirijo con mi abogado a la Fiscalía de Restrepo y voy a enterarme de lo que realmente se trata porque mi mamá me enseñó a mí a no robar, no matar, honrar a padre y madre, en fin”.

Enseguida, agregó: “yo soy un tipo decente, trabajador desde los siete años. Yo nunca me he robado nada, así que esta señorita, si se puede llamar así, está haciendo unas acusaciones a través de los medios de comunicación sin saber realmente lo que sucedió. No me resta, sino acumular esas pruebas y agradecerle a mi público”.