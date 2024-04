Vanessa de la Torre tildó de “ordinario” el show de Karol G en Bogotá

Vanessa de la Torre, reconocida periodista y presentadora, suscitó una fuerte polémica en horas recientes al compartir su opinión sobre los conciertos que Karol G, cantante colombiana de reguetón, brindó hace pocos días en Bogotá.

¿Qué dijo Vanessa de la Torre sobre los conciertos de Karol G?

En su comentario, la antigua presentadora de Noticias Caracol señaló la “vulgaridad” y el exceso de “erotismo” en la presentación de la cantante urbana, conocida como ‘la Bichota’, durante su actuación en el estadio Nemesio Camacho El Campín.

Los conciertos de Karol G en Bogotá causaron gran controversia, además, por el uso del escenario deportivo para fines de entretenimiento cultural. Fotografía por: Oficina Gus Rincón

Vanessa de la Torre no solo cuestionó la puesta en escena y el vestuario, sino también la influencia que estos elementos podrían tener en las nuevas generaciones, especialmente por la presencia de niños entre el público.

Además, comparó este concierto con presentaciones anteriores de Karol G, las cuales, según ella, solían tener un enfoque más artístico y musical, mientras que el último evento le pareció particularmente fuerte y vinculado a la vulgaridad.

“En comparación con los otros conciertos que he visto de Karol G, este me pareció especialmente fuerte. El de hace unos años me pareció más artístico, mucho más musical, más bonito, si lo quiere decir así. Pero yo la vulgaridad ligada a la música, con sombrero de narcotráfico, pues no lo entiendo”, aseguró en Caracol Radio, emisora de la que es locutora.

“Me pareció como de cultura mafiosa. Me pareció hartísimo (...) A mí la vulgaridad no me gusta. Yo creo que hay un punto en el que la ordinariez se pasa. No me pareció tan chévere que había como demasiado erotismo (...) Le hubiera quitado un poquito todo ese componente excesivo que, en mi opinión, termina siendo ordinario y que termina volviéndola a ella ordinaria”, agregó.

Reacciones a las declaraciones de Vanessa de la Torre sobre Karol G

Las declaraciones de Vanessa de la Torre suscitaron un amplio debate en las redes sociales y entre los seguidores de la música urbana, con opiniones divididas entre quienes apoyan la visión de la periodista y quienes defienden la libertad de expresión artística de Karol G.

“Yo estoy de acuerdo con ella y siento que cada vez se notan más las prioridades de ‘La Bichota’ en sus shows”, “no me parece, ella simplemente le apostó en esta ocasión a algo más atrevido y eso no quiere decir que sea vulgar” y “un poco exagerado el comentario de Vanessa, siento yo”, fueron algunos de los comentarios que suscitaron las palabras de la presentadora.