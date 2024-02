Valentina Lizcano se quejó del mal aliento de compañero de set: “contengo el aire”

La vida de los artistas de Colombia y alrededor del mundo, ha generado mucho interés entre los fanáticos, quienes día a día están al pendiente de lo que ocurre en sus áreas personales y profesionales.

Te puede interesar: Valentina Lizcano peleó con el padre Chucho: “lo hice de mala manera”. ¿Qué pasó?

Valentina Lizcano Fotografía por: Arturo Rodriguez

Valentina Lizcano es una reconocida actriz y presentadora colombiana, cuyo nombre de pila es Madeline Johana Lizcano Angulo. Se dio a conocer en el mundo de la farándula gracias a su participación en importantes producciones como Aquí no hay quien viva, Los Victorinos, La diosa coronada, La reina del sur, El secretario, ¿Quién eres tú?, Dulce amor, Polvo carnavalero, La reina del flow, entre otras.

Valentina Lizcano echó al agua a Jimmy Vásquez por tener mal aliento

Recientemente, la actriz concedió una entrevista para la cadena de radio musical Los 40, donde brindó varios detalles de su vida, entre ellos, se refirió a una experiencia, poco agradable, que tuvo en su faceta como actriz hace unos años.

De acuerdo con lo que contó, cuando grababa la telenovela Dulce amor vivió una incómoda experiencia con su colega Jimmy Vásquez, por causa del mal aliento cuando realizaban una escena de besos. “Sí, hay un actor con el que he repetido muchas producciones, que en algún momento fue un gran amigo, y me acuerdo en la última producción que hicimos en ‘Dulce Amor’, peleábamos un montón por el café, porque uno toma mucho para mantenernos despiertos cuando teníamos grabaciones extensas y a uno se le olvidaba echarse el Halls antes de la escena de besos”, comenzó diciendo la actriz.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

De igual manera, Lizcano aclaró que no era solamente él, sino que a ella también le pasó varias veces. “Debo decir, en defensa de él, que no me la está pidiendo, ni la necesita, que a mí también me pasaba; que, a veces, se me olvidaba, después del cafecito, que ya venía la escena de beso. Entonces nosotros nos mirábamos a los ojos y muy honestamente nos decíamos: ‘Parce, se me olvidó comerme la menta, lo siento’, Entonces yo le decía de una, yo contengo el aire y listo”.

Al final, reveló en voz baja el nombre de su colega Jimmy Vásquez: “Jimmy Vásquez, el cucuteño con el que he trabajado desde Aquí no hay quien viva. Yo sí le he chupado trompa a ese man. En algún momento yo le dije:’¿Por qué siempre me toca con vos? ¿Cuándo me tocará con un bonito?’”.

¿Quién es Jimmy Vásquez?

Jimmy Vásquez es uno de los actores más queridos de la televisión colombiana. Se ha destacado por su participación en El general Naranjo, La tía Ceci, Las muñecas de la mafia, Dulce amor, La Selección, Nuevo rico, nuevo pobre, La saga, negocio de familia, entre otras.