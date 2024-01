Usan imagen de Bad Bunny y ‘Noticias Caracol’ para presuntas estafas con IA

Sorprendidos quedaron los seguidores de Bad Bunny y de Noticias Caracol, tras conocer un falso reportaje que circula en redes sociales y que, al parecer, busca estafar incautos a través de las plataformas digitales.

Este es el montaje de Bad Bunny en Noticias Caracol

El encargado de dar a conocer esta alarmante situación fue Nicolás Arrieta, creador de contenido que suele exponer las denuncias de quienes son víctimas de este delito.

En las imágenes se observa un falso reportaje, hecho a partir de la inteligencia artificial (IA), en el que se usa la imagen de Noticias Caracol para promocionar un sistema que, supuestamente, permite ganar altas sumas de dinero en poco tiempo.

“El joven cripto-magnate Diego Romero, originario de Colombia, desarrolló junto a Bad Bunny un nuevo método de análisis para el mercado de las criptomonedas que proporciona ingresos estables y seguros a cualquier persona interesada”, dice la supuesta presentadora del noticiero.

En el mismo video se muestra a un ficticio Bad Bunny que habla sobre los hipotéticos beneficios de acceder a dichos métodos.

“A Diego lo conocí durante mi concierto en Medellín y enseguida nos llevamos bien porque somos muy parecidos, pues ambos éramos pobres de niños. Formamos equipo y decidimos ayudar a la gente a ganar dinero porque sabemos lo difícil que es la vida sin dinero. Nuestro método ayudará a cada persona que lo utilice a ganar desde 30 millones de pesos colombianos al mes”, se escucha decir al falso ‘conejo malo’.

Reacciones a la estafa que usa imagen de Bad Bunny y ‘Noticias Caracol’

Decenas de usuarios no tardaron en opinar al respecto y, gracias a algunos comentarios, se pudo constatar que hay quienes creen que se trata de una entrevista real.

“Si no es por Nicolás Arrieta, me la creo”, “hay que ser muy despistado para caer en esto. Esa ni siquiera es la voz de Bad Bunny”, “usó inteligencia artificial, pero muy barata porque se nota que no es real” y “quién sabe cuántas personas cayeron en esta mentira y perdieron sus ahorros”, fueron algunos de los comentarios que suscitó este montaje.

Otros usuarios etiquetaron las cuentas de Bad Bunny y Noticias Caracol, a la espera de un pronunciamiento formal por parte del cantante y de la compañía colombiana de televisión.