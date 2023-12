Tuti Vargas se refirió, otra vez, a la infidelidad de Sebastián Yepes

Tuti Vargas, creadora de contenido colombiana, es una de las influenciadoras colombianas más famosas del país. En redes sociales como Instagram, la influencer acumula más de 960 mil seguidores, así como casi diez mil en Feel, su emprendimiento.

Daniela Vargas, nombre de pila de Tuti, no solo está en el referente de los internautas por su trabajo en redes sociales, sino también por la relación que sostuvo con el cantante Sebastián Yepes, que terminó en 2017, dos años después de haberse casado. Mientras que su exesposo volvió a enamorarse de la periodista Alejandra Tamayo, madre de su hijo Lorenzo, de poco más de diez meses, ella se mantiene soltera.

Puedes leer también: Evaluna Montaner confesó que no fue al médico durante su embarazo: “fue de fe”

Recientemente, en el pódcast Las bodas como son, la empresaria de 33 años habló de su divorcio, entregó detalles de la separación y confirmó la infidelidad de su exesposo, quien fue vocalista de Sanalejo.

¿Por qué se separaron Tuti Vargas y Sebastián Yepes?

Inicialmente, comentó que la magia de la relación comenzó a desvanecerse cuando ella comenzó a perder el sentimiento de admiración hacia su pareja. “Empecé a cuestionarme muchas cosas de mi vida (...) yo tenía en mi cabeza demasiados planes (...) me acuerdo perfectamente que un día yo me senté con Sebastián y le dije: ‘¿Tú qué sueñas?’, y él me dijo: ‘Yo ya estoy bien’. Para mi eso fue el inicio de yo cuestionarme muchas cosas a nivel interno en la relación para decir: ‘no, esto no es’ (...) no es que sea mala la persona, es que vamos en caminos diferentes”, inició.

Te puede interesar: Amparo Grisales presentó su canción en ‘Yo me llamo’: “Me resbala el qué dirán”

Según comentó, fue un 22 de diciembre cuando recibió un mensaje a su celular de una persona que decía ser fotógrafo y que, supuestamente, había visto a Yepes en una ‘situación comprometedora’. “Yo cero de imaginarme que la infidelidad iba a ser parte de ese momento de mi relación, nunca, cualquier cosa menos eso (...) yo vuelta pedazos”, reveló. Aunque no lo creyó, quiso confrontar a Sebastián, quien le confirmó que la infidelidad sí había ocurrido.

Tras separarse, comentó Tuti, se fue del apartamento en el que vivían juntos y comenzó de cero con una nevera, un televisor, y una nueva casa vacía. A pesar del difícil momento, dijo en la entrevista, su relación con Sebastián terminó bien, tanto así, que el músico la ayudó a conseguir los muebles de su nueva vivienda. “Fue una relación demasiado linda, demasiado importante en mi vida”, relató. Un año después de la separación, fue cuando sintió la ‘tusa’, tal y como recordó.