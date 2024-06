Tommy Vásquez denunció a amigo que lo habría amenazado de muerte frente a su familia

Tommy Vásquez es reconocido en Colombia y varios países de Latinoamérica gracias a su participación en producciones como La Mariposa, El capo, El señor de los cielos y La piloto. Sin embargo, en horas recientes el nombre del actor se volvió noticia por razones ajenas a su profesión.

Y es que, en una entrevista con La Red, contó los detalles del momento de pánico que vivió junto a su familia, cuando fue amenazado de muerte por un supuesto amigo suyo.

¿Qué pasó con Tommy Vásquez?

De acuerdo con lo expuesto por el bogotano de 43 años, a mediados de mayo conoció a un hombre que lo contactó a través de redes sociales, pues le puso a su disposición una escuela de equitación.

Luego de cruzar algunos mensajes y conocerse personalmente, Tommy Vásquez aceptó la invitación de ir acompañado por su familia (mamá y esposa) a la finca de este hombre, quien sería miembro de las Fuerzas Armadas. Ya en el lugar, departieron juntos y se tomaron algunos tragos, pero todo cambió inesperadamente.

“Nos pusimos a hacer una fogata y nos pusimos a hablar de diferentes temas, hasta que llegó el de la política. Me preguntó por quién voté y yo le respondí que por Gustavo Petro”, explicó el conocido actor sobre la razón por la que inició el conflicto.

La respuesta de Tommy Vásquez, según contó a La Red, desató la furia de su supuesto amigo, quien lo habría atacado y amenazado de muerte:

“Viene hacia acá y me golpea. Cuando pasa esto a mí ya no me gusta. Sin alterarme dije ‘a mí no me toques, ni tienes por qué venir a pegarme, bájale porque ya te estás metiendo en otro tema’ (...) Desenfunda un arma y me la pone en el pecho amenazando con acabar con mi vida. Luego me lo pone en la cabeza y me dice que repita lo que dije a ver si era tan machito”.

“Cuando vamos a la puerta y mi mamá comienza a rogar por mi vida. Este tipo se gira y la golpea con el mango de la pistola. Ahí es donde yo digo: ‘Mátame a mí’. Lo distraigo, cojo a mi mamá como puedo, la saco, saco a Milena y cierro la puerta”, agregó.

Tommy Vásquez denunció lo ocurrido

Tras salir del lugar y ponerse a salvo junto a su familia, el ex de la actriz Caterin Escobar fue a la estación de Policía más cercana y puso el hecho en conocimiento de las autoridades.

“En este país ni en otro lado del mundo nos podemos matar porque pensemos diferente”, concluyó sobre este hecho por el cual puso una denuncia y ahora, según él, teme por lo que le pueda pasar.