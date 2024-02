“Todo saldrá bien”: hermana de Karol G envío mensaje desde la clínica

La salud de la hermana mayor de Karol G, Verónica, ha tenido a los seguidores de la cantante al pendiente. La familiar de ‘la bichota’ ha estado lidiando con diferentes lesiones en su cuerpo tras ser víctima de un accidente de tránsito en el 2023. Según contó en enero del 2024, el siniestro vial ocurrió el 7 de octubre del año pasado.

Puedes leer también: Manuela Gómez contó cuántos hijos quiere tener

De acuerdo con lo que mencionó ‘Vero’, tras el inconveniente le quedaron varias consecuencias físicas con las que hoy lidia. De hecho, la madre de Sophia, sobrina y ahijada de la intérprete de Oki Doki, tuvo que ser sometida a una cirugía para tratar sus afectaciones.

El accidente de la hermana de Karol G. ¿Qué le pasó?

“Hace aproximadamente una horita salí de cirugía. Me operaron ya, el bracito, por eso lo tengo así con venditas y todo (...) me han quedado muchas secuelas, mañana tengo cita todo en el día en el hospital por los deditos, pero bueno, les quería comentar que ya estoy un poco mejor. Me dio vómito después de la cirugía, por eso la recuperación ha sido un poquito lenta (...) esperar a ver qué pasa, vamos con toda”, relató en enero.

Entre las secuelas que le quedaron a la mayor de las hermanas de la reguetonera paisa están: un espasmo en su columna, un esquince en el pie izquierdo y una tendinitis en su espalda y su brazo derecho. Es de recordar que Verónica se estrelló de frente contra otro automóvil, de acuerdo con lo que contó ella misma.

Te puede interesar: Shakira rompió récord con su nuevo álbum sin haberlo lanzado todavía

Ahora, la mayor de las Giraldo contó que se encuentra positiva respecto a su proceso de recuperación y que ha decidido poner todo en manos de Dios. “Agradezco a Diosito por este nuevo amanecer y porque sé que desde ya es un día bendecido (...) un besito para ustedes, ando positiva porque todo saldrá bien hoy (...) Pido por mí, por la salud de todas las personas que están acá, por la salud de todos nosotros y por todas las personas que están pasando por algo duro”, redactó.