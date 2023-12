Timothée Chalamet, el novio de Kylie Jenner, es el hombre más bello del mundo

Timothée Chalamet no pudo tener mejor cierre de año. El actor, novio de Kylie Jenner, fue elegido como el hombre más bello del mundo. El sitio de entretenimiento TC Chandler, que año tras año, organiza la votación, donde participa el público, para determinar la identidad del hombre más guapo del mundo. Inicialmente, aparecen 800 candidatos, entre actores, cantantes y famosos de otras áreas del entretenimiento, pero en la votación final compiten 100 nombres.

Timothée Hal Chalamet, nacido en Nueva York, el 27 de diciembre de 1995, desbancó del primer lugar a Henry Cavill, el famoso Superman, quien ganó en el 2022. Al tercer lugar llegó el cantante y actor Keung To, el cuarto en el escalafón fue para el bailarín Ni-Ki, integrante de ENHIPEN, mientras que el quinto lugar apareció Lucien Laviscount, el británico famoso por interpretar a Alfie en Emily en París. Otros famosos que aparecen en el listado son Chris Evans (Capitán América), Jacob Elordi (Euphoria) y Pedro Pascal (The Last of Us), Tom Holland (Spider- Man: de regreso a casa), Robert Pattinson (Crepúsculo) y Chris Hemsworth (Thor).

Timothée Chalamet, nacido el Nueva York hace 28 años, venció a Henry Cavill (Superman), quien obtuvo el primer lugar en 2022. Fotografía por: Getty Images

Hijo de Marc Chalamet y Nicole Flender, apareció en comerciales y cortometrajes cuando era niño y debutó televisión en 2009 en La ley el orden. En el 2014 hizo su primera aparición en el cine, como Danny en Men, Women and Children. El ahora ‘hombre más bello del mundo´ participó en Interestellar, Mujercitas y Dune, donde interpretó a Paul Atreides. Wonka, Su más reciente trabajo, se estrenó el 7 de diciembre de este año.

Kylie Jenner, la pareja actual de Timothée Chalamet

El newyorkino ha tenido varias novias famosas, entre ellas Lourdes León, hija de Madonna, con quien se vinculó en el 2013, y Eiza González, con quien estuvo saliendo por poco tiempo. Su romance con Lily Rose Depp, hija de Jhonny Depp y Vanessa Paradis, ha sido el más largo de todos, pues estuvieron juntos desde el 2018 al 2020, además volvieron a intentar estar juntos en 2021.

Ese año comenzaron los rumores de su relación con Kylie Jenner, la menor del clan Kardashian, madre de Stormi y Air, que no se confirmó hasta septiembre, cuando fueron vistos, besándose, en el concierto de Beyoncé. La empresaria y Kris Jenner, su mamá, asistieron a la premier de Wonka, pero por la privacidad de la pareja, no posaron junto a él en las fotografías oficiales del evento y por supuesto, no hicieron el habitual paseo por la alfombra roja. El par de famosos se cuidan tanto, que no se sabía si Chalamet, el hombre más bello del mundo, estaría en la fiesta de Navidad de los Kardashian Jenner, pero se supo que el actor de Call Me by Your Name compartió con su familia política, pues Landon, hijo de Travis Barker, esposo de Kourtney Kardashian, publicó una serie de fotografías de la celebración, donde, al fondo, se aprecia a los novios.

