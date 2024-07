Tiktoker colombiano fue golpeado en estación de transporte: “La gente es indiferente”

El influenciador Cristhian Álvarez Basabe, conocido como Cris Basabe, sorprendió a sus seguidores en días recientes, tras denunciar públicamente la golpiza que recibió en una estación de transporte, al parecer, por parte de una presunta delincuente.

Puedes leer también: Natali Ortiz, ex de Andrés Fierro, denunció amenazas al ser confundida como implicada en atentado a conocido locutor

Cris Basabe, creador de contenido para redes sociales. Fotografía por: Instagram @crisbasabe

¿Qué le pasó a Cris Basabe?

Según contó en un video que compartió a través de redes sociales, el hecho ocurrió la semana pasada en una concurrida estación de metro en Roma (Italia), donde descubrió a mujeres que, según dijo, pertenecen a una banda de ladrones.

“Acabo de ver a las que roban, ahí están. Me encontré al grupo de las borseggiatrice (carteristas). Estoy seguro de que son ellas”, aseguró Cris Basabe a través de un video en el que registró a las supuestas delincuentes, mientras se reunían en la estación de Termini.

Al percatarse que estaban siendo filmadas, una de las mujeres se abalanzó sobre el colombiano y le golpeó en frente de los demás transeúntes que, según el relato, no hicieron nada al respecto.

“Varias de ellas se tapan la cara, pero una de se viene hacia mí y hace como que está sacando algo de la cartera. Luego se viene corriendo, por lo que corro también y lo que hace es pegarme en la espalda. En ese momento me dio susto, pues no sabía si había sacado algo de la cartera, y lo único que sentí fue el manotazo atrás”, agregó Álvarez Basabe.

No te pierdas: “Fue muy feo”, Zharick León echó al agua al famoso actor que no sabe besar

“El video se corta, no sé si del susto y los nervios, pero la chica me sigue hasta subir las escaleras eléctricas. Discutimos un poco, pero ella vuelve y las baja. Mientras pasa esto grito ‘auxilio’, pero la gente es indiferente; es decir, no se meten para nada y no dicen nada. Quizá es porque saben que la Policía no hará nada o ya las conocen tanto que es normal que esto pase”, concluyó.

Aunque Cris Basabe recibió una gran cantidad de apoyo por parte de sus seguidores, también hubo usuarios de redes sociales que lo cuestionaron, sobre todo, por hacer señalamientos y grabar a estas personas, en vez de haber llamado a las autoridades.

“Si alguien me graba de frente y sin mi consentimiento, yo también le reclamo para que me dé una explicación”, “no puedes ir por ahí señalando a la gente, amiguito”, “si te diste cuenta de que estaban robando debiste alertar en ese momento” y “¿y el acento de gringo en Latinoamérica por qué razón?”, fueron algunos de los comentarios que recibió el creador de contenido.