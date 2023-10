“Tienes carita de embarazada”: Laura Tobón despeja dudas

Laura Tobón se ha convertido en una de las presentadoras colombianas más reconocidas de la televisión del país. Su matrimonio con Álvaro Rodríguez, celebrado en marzo del 2017, es uno de los más estables de la farándula nacional. De su amor nació Lucca, el 29 de diciembre del 2021. En octubre del 2022, la modelo aseguró que no tenía planes de tener un segundo hijo pronto, sin embargo, no descartó la idea.

“¿A los cuántos años desean buscar el segundo hijo?”, preguntó un seguidor de la bogotana en medio de una dinámica de preguntas y respuestas que hizo en su cuenta de Instagram. “Por ahora estamos disfrutando a Lucca. No tenemos ni fecha ni planes por ahora para un segundo bebé. Pero que quiero, sí quiero”, contestó la modelo.

En esa misma actividad en sus redes sociales, Laura le respondió a uno de sus fanáticos, quien se interesó por saber si antes de Lucca estaba entre sus planes ser mamá. La empresaria dijo que nadie nunca va a estar preparado para tener un hijo. “En algún punto de mi vida sentí que, si tenía hijos me iba a ahogar en un mundo de responsabilidades que no estaba preparada para asumir, pero llegó Lucca y todo cambió. Mi hijo me ha dado mucha más motivación y disciplina para seguir cumpliendo mis sueños y me ha ayudado en todos los aspectos de mi vida, aunque no es fácil ser mamá, puedo decir que sí es lo más hermoso”, confesó.

¿Laura Tobón está embarazada por segunda vez?

Recientemente, la modelo hizo una nueva dinámica de ese tipo y respondió acerca de la posibilidad de un segundo embarazo. Laura fue cuestionada por un seguidor, quien vio en ella algunos rasgos propios de una mujer encinta.

“Tienes carita de embarazada”, escribió el internauta en la cajita de preguntas y respuestas. “¿Será?, podré tener la cara, pero no lo estoy”, declaró Laura.