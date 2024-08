“Tiene un hija”: explosiva declaración de ‘La Barbie Colombiana’ sobre Westcol

Un fuerte escándalo se suscitó en redes sociales por cuenta de las declaraciones que Tatiana Murillo, influenciadora y modelo que se hace llamar ‘La Barbie Colombiana’, compartió en la noche del martes sobre Luis Villa, conocido como Westcol.

En una transmisión en vivo, en la que se mostró acompañada por Yina Calderón, la también empresaria aseguró que el famoso streamer tiene un secreto que, durante años, intentó mantener oculto de la opinión pública y de sus seguidores.

“Westcol tiene un hija”: ‘La Barbie Colombiana’

En medio de la charla que sostuvo con Yina Calderón, Tatiana Murillo sorprendió al asegurar que Luis Villa es padre de una niña al que poco le interesa mostrar en redes sociales.

“¿Yina tú sabías que el man tiene un hijo? ¿Sabías esa bomba? ¡Nadie lo sabía! Westcol tiene un hijo y nos ha escondido parte de su pasado. A una persona que le encanta salir a exponer la vida de la gente, ¿ahora va a esconder eso tan delicado? A esconderlo, presuntamente, con cláusulas de confidencialidad y todo”, explicó inicialmente.

“Westcol no puede ser buena persona. Yo soy mamá, ¿cómo voy a esconder a mi hija? ¡Eso no está bien!(…) La mamá no va a salir porque ahí están las cláusulas de confidencialidad, pero personas allegadas si lo van a hacer”, agregó Tatiana Murillo en sus explosivas declaraciones.

Novia de Westcol habría revelado la noticia de que tiene una hija

Ya en la mañana del miércoles, cuando en redes sociales estaba viva la polémica por su afirmación, ‘La Barbie Colombiana’ aseguró que quien le entregó esta información hace tiempo fue María Isabel Villa, la mujer que hoy está saliendo de nuevo con Westcol.

“En cuanto a lo que se dijo ayer con Yina Calderón, presuntamente, se trata de una hija la que tiene con esta persona. Esta información se sabe, precisamente, por su actual pareja. Ahí es cuando la vida nos enseña que quien es traicionero nunca lo dejará de ser ¡Hay personas en las que no se puede confiar!”, comentó por medio de unas historias que publicó en su cuenta de Instagram.

Por último, ‘La Barbie Colombiana’ mencionó que se puso en contacto con María Isabel Villa, pero al solicitarle que la conversación fuera grabada “ella no accedió”. Incluso, compartió parte de una llamada telefónica que sostuvieron recientemente.