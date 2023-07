Video: Tekashi y Yailin salieron a ‘escondidas’ de Puerto Rico por amenazas

Tras su divorcio de Anuel, ‘Yailin, la más viral’ se ha mostrado muy feliz al lado del cantante boricua Tekashi, quien sería su nueva pareja sentimental. Además, los artistas estrenaron recientemente la canción Pa ti y se han mostrado muy unidos compartiendo varios momentos especiales. De hecho, hace unos días la joven cumplió años y él la sorprendió con lujosos regalos.

¿Qué pasó con Tekashi y Yailin?

Anoche se celebraron los Premios Juventud en Puerto Rico. Entre los artistas invitados para brindar un show estaban Tekashi y Yailin. Horas antes que viajaran a la isla, se conoció que el rapero nacido en Nueva York fue amenazado de muerte. El artista prefirió hacer ca so omiso a esas amenazas y decidió viajar junto a Yailin, pese a que las autoridades locales le habían pedido que no lo hiciera para cuidar su integridad.

En redes sociales especularon que esas amenazas podrían haber sido de parte de Anuel, pero el artista alegó que no lo puede asegurar, pese a que, desde hace un tiempo, han protagonizado fuertes diferencias. “Yo no puedo decir, yo no tengo prueba de eso (...) yo no estoy poniendo nombre. Él es de acá, yo vine, yo estoy acá. Yo no me escondo de nadie, yo no le tengo miedo a nadie”, dijo en una entrevista con un medio de Puerto Rico.

Presentación de Tekashi y Yailin en los Premios Juventud fue cancelada

Tras conocerse la noticia, la organización de los premios decidió cancelar el show del cantante pues se consideró que no se podía garantizar la seguridad de ninguno de los dos. Debido a eso, la pareja tuvo que salir del país, tomar su avión privado y dirigirse, al parecer, a Miami, la ciudad de residencia del cantante.

Video de Tekashi y Yailin saliendo de Puerto Rico

En redes sociales se filtró un video que generó mucha curiosidad entre los internautas, pues en las imágenes se observa a la pareja saliendo de un lugar, al parecer el hotel, con varios escoltas y además, tapando sus rostros para no ser fotografiados ni captados por los paparazzis. Los internautas no dudaron en comentar y burlarse de la actitud de ellos, afirmando que no son tan “estrellas” para que tengan que taparse. “Es mejor que se quedaran en su casa porque ni siquiera cantan”, “vivimos en un mundo de payasos... y lo peor es que la gente los sigue… qué denigrante”, “ni Karol G se atrevió a tanto”, “qué payasería ni que fueran artistas de verdad por Dios. Artista Sandro, Rafael y muchos más que si son artistas no payasos de circo”.