¿Tekashi 6ix9ine y Yailin la más viral’ se casan? ¡Esto respondieron!

La cantante Yailin, conocida también como ‘La más viral’, ganó fama y reconocimiento entre el público latinoamericano gracias a su canción Chivirika, así como a su corto matrimonio con el reguetonero Anuel AA y a la relación que inició al poco tiempo con el rapero Tekashi 6ix9ine.

Te puede interesar: Selena Gómez anunció que eliminará su cuenta de Instagram: “Estoy harta”

Tekashi 6ix9ine y Yailin la más viral’ están más enamorados que nunca y así lo demostraron Fotografía por: Instagra Tekashi 6ix9ine

¿Yailin ‘La más viral’ y Tekashi 6ix9ine se van a casar?

Los rumores sobre un supuesto compromiso entre estos cantantes surgió hace algunas semanas, gracias a una fotografía en la que la dominicana posa junto a su novio y en el dedo anular de su mano izquierda presume una lujosa sortija.

Y aunque ninguno de los dos se pronunció en su momento para confirmar o desmentir la situación, al neoyorquino se le preguntó al respecto en una entrevista que concedió a Alofoke Radio Show, y aprovechó para desmentir que esto sea verdad. No obstante, dejo en claro que sí esta muy enamorado.

“Eso lo hablamos entre ella y yo, ¿me entiendes? No es para que el público lo hable porque después van a decir: ‘Se van a casar‘ (...) Pero si yo no estuviera dispuesto a eso (a casarse) no me habrían metido a la cárcel por defenderla a ella”, dijo Tekashi 6ix9ine sobre Yailin, haciendo referencia al caso por el que fue capturado recientemente en República Dominicana.

Puedes leer también: El actor Juan Carlos Vargas y su experiencia paranormal antes de actuar en una obra de terror

Otro rumor que desmintieron Tekashi y Yailin

El periodista Jordi Martin aseguró a mediados de octubre pasado que ‘La más viral’ estaría embarazada y el padre del niño sería ‘69′, su actual pareja.

“Hace unos días se pone en contacto conmigo el entorno de ella, una íntima amiga suya, y es la misma persona que hace unos meses me dijo que estaba con saliendo con 6ix9ine, me dice que Yailin está embarazada de Tekashi (...) Yailin no nos va a poder desmentir porque es una tontería. La barriga no miente, la barriga va a seguir creciendo”, aseguró el periodista, reconocido por haber informado sobre los detalles de la escandalosa ruptura entre Shakira y Gerard Piqué.

Sin embargo, todo quedó desmentido en esa misma entrevista que brindó el rapero con Alofoke Radio Show, pues la ‘Chivirika’ llegó como invitada a la conversación y en varios momentos se le vio consumir licor, dejando en claro que no está esperando otro hijo.