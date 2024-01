Tekashi 6ix9ine fue acusado de espiar a Yailin con cámara en el pañal de su hija

Desde hace semanas, Tekashi 6ix9ine y Yailin ‘La más viral’ son protagonistas de un sonado conflicto que comenzó con la publicación de varios videos que, según el rapero, son muestra de la supuesta celopatía que sufre su antigua pareja.

Sin embargo, según Wanda Díaz, madre de la dominicana, ‘69′ era quien seguía y espiaba todos los movimientos de su hija. Al punto que, según ella, utilizó a su nieta Cattleya para estos fines.

Ella es Wanda Díaz, madre de Yailin 'La más viral' Fotografía por: Instagram Wanda Díaz

Duros señalamientos de la mamá de Yailin contra Tekashi 6ix9ine

El neoyorquino permanece detenido debido a una denuncia que Wanda Díaz hizo recientemente, en la cual lo señaló de agredirla a ella y a su hija.

Por esta razón, se llevó a cabo una audiencia contra el cantante estadounidense a la que, por supuesto, asistió también la madre de Yailin. Allí, la mujer mencionó que su hija fue víctima de malos tratos y un comportamiento que ella misma calificó como “tóxico”.

Te puede interesar: Sofía Vergara salió de fiesta con Lionel Messi y otros famosos jugadores

De acuerdo con el relato de Wanda Díaz, Tekashi 6ix9ine revisaba con frecuencia el celular de ‘La más viral’ para saber con qué personabas se comunicaba. Además, mencionó que el rapero instaló un GPS en la camioneta que le regaló a su exnovia para controlar todos sus movimientos.

Sin embargo, la declaración más sorprendente durante la audiencia incluyó a Cattleya, la hija que Yailin tuvo con Anuel AA. Según la abuela de la menor, ‘69′ puso cámaras en el pañal de la bebé para vigilar a la intérprete de Chivirika, mientras se iba a viajar por cuestiones laborales.

Abogado de Tekashi 6ix9ine se pronuncia sobre el caso

El jurista Félix Portes, defensor de Tekashi, mencionó que Yailin desmintió las acusaciones de maltrato por parte su ex. No obstante, Wanda Díaz decidió continuar con el proceso judicial, lo que le convierte en un caso bastante particular.

Además, en charla con La mesa caliente, Portes aseguró que hay irregularidades en la detención de su apoderado: “El Ministerio Público todavía no ha presentado la solicitud de medida de coerción. Dijeron que la iban a presentar temprano. Tuvimos una reunión con la magistrada fiscal del caso y ahí Yailin estableció que Tekashi no la había agredido físicamente. Tekashi también le confirmó lo mismo a la magistrada, pero ella lo que hizo fue ejecutar la orden de arresto”.

Puedes leer también: ¿Quién es la mamá de Martha Isabel Bolaños? Dice que le heredó el carácter

“Podría enfrentar cinco años de prisión, pero yo entiendo que todo esto ha surgido luego del evento en Miami”, concluyó el abogado de 6ix9ine.