Tatiana Orozco, exesposa de Hassam, se casa: “me haces sentir amada”

Una de las separaciones más sonadas de la farándula en Colombia fue la del humorista Hassam y la madre de sus dos hijas, Tatiana Orozco. Duraron juntos 18 años y se habían catalogado como una de las parejas más sólidas del mundo del entretenimiento en el país.

Sin embargo, a comienzos del 2022, y después de varios rumores, confirmaron que, por infidelidad y maltrato, le habían puesto punto final a su historia de amor, generando un escándalo.

Hassam y Tatiana Orozco, su exesposa. Fotografía por: Instagram Tata Orozco

¿Por qué Hassam y Tatiana Orozco se separaron?

“Es increíble leer comentarios que me dicen: ‘¡Ridícula, supérelo!’. Me tocó salir de mi casa porque no soporté tanto maltrato e infidelidad. Me tocó salir sola y empezar desde cero, y la gente aún así me ataca. Dios los perdone”, escribió en una oportunidad la también empresaria.

Por su parte, en ese momento, el humorista también explicó lo que ocurrió. “Hubo infidelidad, la maltraté y fui grosero, y eso Tatiana no lo tenía que tolerar. No ha sido fácil, ya que he tenido que atravesar por días muy duros, pero con la ayuda de Dios he tratado de salir adelante. Están escribiéndole a ella sin saber el fondo. Si puedo arreglar lo que no pude arreglar viviendo con ella, les pido respeto. Le dicen que por qué se fue y me dejó. Es una decisión que tomamos y una mujer cuando se siente herida, reacciona y salió de acá. Uno comete errores por los que hoy no estamos juntos”.

Exesposa de Hassam se comprometió

Después de dos años de su separación de Hassam, Tatiana se dio una nueva oportunidad en el amor en Estados Unidos, país donde reside actualmente. Su actual pareja se llama Chris Klapp, de quien se ha mostrado muy enamorada.

En horas de la mañana, la empresaria publicó un reel de fotografías contando que se comprometió y está muy feliz.

“Yo te digo SI. Te digo gracias. Por cada vez que tu mirada me sonríe, por cada vez que oras por mí, cada día de amor, cada palabra que trae paz, cada esfuerzo que da fruto, cada aventura en compañía. Te digo gracias por llegar a mi vida, por quedarte, y elegir permanecer en mi vida. Me hablaste del libro de Rut y su historia con Booz entonces cuando comencé a leerlo de nuevo y leí cada palabra y cada confirmación del Señor. Cuando ella le preguntó: “¿Por qué he hallado tal favor a tus ojos que te fijas en mí siendo extranjera?” Rut 2:10 NVI y yo te había preguntado casi lo mismo días antes. Solo pude llorar; ¡sabía que eras tú!!”, se lee en la primera parte del post que ya cuenta con más de 16 mil likes.

La publicación está acompañada de una serie de fotografías del momento en el que su pareja le pidió que se casara con él. “Solo puedo decir SI a un hombre que ama genuinamente al Señor, ama a su familia, su llamado, y es el mismo en todas partes, lleno de alegría y fe, con un corazón noble, que nunca habla mal ni negativamente, muy prudente y sabio. ¡Contigo me siento una niña pero también una mujer guerrera! ¡Me haces sentir amada, valorada y la mujer más hermosa! ¡Eres la promesa de mi Dios amado en mi vida!

Solo puedo decir SÍ a un hombre que, en la primera cita, dijo que deberíamos hablar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Me encanta que nuestro primer deseo y anhelo sea seguir los pasos de Jesús y servirle juntos. ¡Me siento honrada de ser la prometida 💍🤭 y estar al lado de un hombre de Dios! Gracias Jesús 🙏🏾Tú eres mi Booz, y yo soy tu Rut. ‘Tu negrita’”.