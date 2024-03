Tatiana de los Ríos confesó que “casi nunca sonreía” en el ‘Desafío’ ¿Por qué?

Tatiana de los Ríos, modelo y ganadora del Desafío 2005, dejó una huella imborrable en la historia del programa. En esa temporada, formó parte del equipo de las Celebridades, junto a figuras como Carolina Sabino y ‘El Tino Asprilla’. En aquel entonces, los equipos se denominaban ‘Celebridades’, ‘Sobrevivientes’ y ‘Retadores’.

Sin embargo, no todo fue color de rosa durante su participación en el concurso del canal Caracol, pues vivió una incómoda situación que, 19 años después, sacó a la luz ante el público.

Tatiana de los Ríos también participó en el 'Desafío 2015: India, la reencarnación'. Fotografía por: Cortesía: Caracol Televisión

¿Qué le pasó a Tatiana de los Ríos en el ‘Desafío’?

De aquella edición, denominada Cabo Tiburón, la antioqueña guarda muy buenos recuerdos, y así quedó en evidencia en una reciente charla con tuvo en Día a Día.

“Me pareció una aventura, eran como una vacaciones. Me acuerdo de ‘El Tino’, Carolina Sabino, Luigi Aycardi... la pasamos muy bien (...) Al principio todos éramos parchados y muy amorosos. Es más, hasta ‘El Tino’ nos cocinaba y prendía el fogón muy temprano, pero después empezaron a hacer las alianzas y las estrategias”, explicó.

“Te hablaban bien, te sonreían y luego votaban contra ti. Yo les dije: ‘Eso me parece injusto porque a la persona la está viendo hasta su familia. Hay que decirle y avisarle que mañana saldrá del juego’, entonces creé esa regla para ser honesta con todos”, agregó Tatiana de los Ríos.

De igual manera, la paisa recordó una incómoda situación que vivió en el Desafío 2005 y por la cual evitó sonreír la mayor parte del tiempo:

“Se me quedó un pedazo de diente, me tocó emparejarlo después con una lima y luego ir al odontólogo, así que yo casi nunca sonreía y todos me percibían que yo era muy seria, pero era por eso”.

Qué hizo Tatiana de los Ríos después del ‘Desafío’

Después de su éxito en el programa, la joven modelo le dio un giro total a su vida, pues dejó las pasarelas después de 12 años y estudió actuación en Nueva York. Desde entonces, se describe principalmente como actriz.

Ha participado en varias producciones televisivas, como La piloto, Bazurto y El bronx, y también en obras teatrales como A 2.50 la cuba libre.

En resumen, Tatiana de los Ríos dejó su marca en el Desafío, pero su transformación la llevó a seguir su corazón en el mundo de la actuación. El legado que dejó como campeona y modelo, así como su evolución artística, la mantienen en la memoria del público colombiano.