Los presentadores consolidan una de las parejas más queridas de la farándula nacional, tienen dos hijas y llevan más de una década justos.

Sebastián Mejía Uribe y María Alejandra Restrepo Tafurt son dos de las celebridades más conocidas y afamadas de la farándula nacional. Ambos presentadores desde que iniciaron sus carreras profesionales han logrado conquistar el cariño y respeto de los colombianos.

¿Cómo se conoció Tatán Mejía y Maleja Restrepo?

El motociclista y la presentadora se conocieron en 2007 durante las grabaciones de La Isla de los famosos, reality show del Canal RCN. Allí, ambas celebridades tuvieron que convertir los errores en grandes oportunidades para avanzar en el juego y salir victoriosos de cada una de las pruebas que tenían que afrontar.

En la actualidad, los creadores de contenido digital consolidan una de las parejas de la farándula nacional más queridas y afamadas gracias su carismática forma de ser. Tienen dos hijas: Guadalupe y Macarena Mejía Restrepo, quienes son su gran tesoro y motor de vida.

Tatán Mejía y Maleja Restrepo revelaron el secreto de un buen matrimonio

Hace unos días, Maleja Restrepo, a través de su cuenta de TikTok, red social en la que tiene cerca de dos millones y medio de seguidores, compartió un video en compañía de su esposo en el cual revelaron las claves que ellos han puesto en práctica para tener un matrimonio feliz y duradero.

“El mejor consejo que te puedo dar es que no escuches consejos (…) Parece chiste, pero no lo es. Cada pareja debe aprender a resolver sus problemas, a encontrar sus herramientas para fortalecer el matrimonio (…) En ocasiones, nos encerramos solo a los que nos dicen y, la idea no es esa. El matrimonio es un trabajo de equipo, del cual todos los días se aprende algo”, afirmó el motociclista.

Antes las declaraciones, varios cibernautas no dudaron en felicitar al papá de Guadalupe y Macarena, pues al parecer, el motociclista habló con la verdad. ¿Qué piensas al respecto?