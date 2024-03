Tatán Mejía ha pensado en separarse de Maleja Restrepo: “hay conflicto”

Tatán Mejía y Maleja Restrepo conforman una de las parejas más sólidas de la farándula nacional. Junto a sus dos hijas Guadalupe y Macarena, se han ganado el cariño de miles de seguidores en las redes sociales, quienes disfrutan ver el contenido que publican constantemente, donde muestran situaciones del día a día de las parejas, familias o grupos de amigos.

Te puede interesar: Tatán Mejía hizo llorar a Maleja Restrepo con importante decisión: “no me imaginé”

Maleja Restrepo y Tatan Mejía Fotografía por: Arturo Rodriguez

¿Cuánto tiempo llevan Tatán Mejía y Maleja Restrepo?

Los generadores de contenido llevan 13 años juntos. Se conocieron cuando hicieron parte de La isla de los famosos, en el 2007. En varias entrevistas, el deportista ha revelado que Maleja no le caía bien porque era muy “gritona”, además, en esa época, aunque muchos televidentes notaron una cercanía especial entre ellos, cada uno tenía sus respectivas parejas, por lo que no ocurrió nada más que una amistad.

Al terminar del reality, se siguieron comunicando y, dos años después, se reencontraron y comenzaron su romance. “Cuando salimos del reality pasó un tiempo y me reencontré con Maleja y era una mujer totalmente diferente a lo que era dos años antes, igual yo no dejaba de llamarla, cada mes después de salir del reality”, dijo Tatán en una oportunidad.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

¿Tatán y Maleja se iban a separar?

Recientemente, se viralizó una entrevista con Los impresentables de Los 40 principales, en la que el deportista reveló varios detalles de su vida, entre ellos, de su relación con su esposa Maleja Restrepo.

Una de las locutoras le preguntó: “¿Alguna vez estuvieron a punto de separarse?”. Sobre ese tema, Tatán confesó que sí, pues como todo matrimonio, han tenido algunas crisis que, en algún momento, los llevaron a pensar en una separación.

“De separarnos, sí, claro. Mi relación con Male es una relación como cualquier pareja. La persona que diga que nunca ha peleado y que nunca le ha hado ganas de meter de cabeza al inodoro a la señora es porque no la quiere y no la ama de verdad... Yo a ella no le he tocado un pelo, por lo menos con ropa”, dijo.

¿Por qué Tatán Mejía y Maleja Restrepo pensaron en separarse?

En redes sociales demuestran estar muy enamorados; sin embargo, los conflictos que han tenido los ha llevado a pensar en una separación y la razón ha sorprendido a más de uno.

De acuerdo con lo contó Mejía, aunque ambos son muy tranquilos, cuando Maleja se pasa de tragos suelen discutir. “Somos una pareja normal como todas, con sus conflictos, con sus días malos y sus malentendidos...Yo amo mi mujer cuando está sobria, no me gusta cuando está prenda, porque es otra persona, no es ella. Siempre que está prenda peleamos. Ella es la mujer más espectacular del planeta, pero cuando se toma unos traguitos ya no me gusta tanto. Hay conflicto. Tanto así que ella ha trabajado tan duro en eso y ya no se pasa de tragos”, aseguró.

Vea también: VIDEO: así fue la discusión en público de Tatán Mejía y su esposa Maleja Restrepo

Sobre el cómo solucionan sus problemas, Tatán aseguró que el diálogo ha sido una de las claves del éxito de su matrimonio. “Yo soy de los que si estoy bravo me voy, respiro, me relajo porque soy muy boquisucio como buen paisa, entonces me relajo. (…) Trato de oír, cuando ella me está hablando, creo que ese ha sido el truco”, dijo.

¿Cuántos años tiene Tatán Mejía?

Sebastián Mejía, como es su nombre de pila, nació el 22 de septiembre de 1985 en Manizales, Caldas. Actualmente tiene 38 años. Por su parte, su esposa Maleja Restrepo nació el 12 de abril de 1985, es decir que tienen la misma edad.