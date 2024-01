‘Tatán’ Mejía confesó los duros momentos de su enfermedad: “a uno le toca lidiar”

Tatán Mejía y Maleja Restrepo conforman una de las parejas más queridas del espectáculo nacional. La actriz y el deportista, que comenzaron su historia de amor en 2010, tras conocerse en el 2007, cuando los dos participaron en La Isla de los Famosos, reality de supervivencia del canal RCN, tienen dos hijas llamadas Guadalupe y Macarena, nacidas en 2012 y 2017 respectivamente.

La pareja suele ser muy abierta acerca de su romance en redes sociales, de hecho, han hablado de la forma en la que llevan una relación tan estable y basada en la amistad. Recientemente, incluso, el motociclista compartió la noticia de que se había sometido a la vasectomía, cirugía que hace que no sea posible para él volver a tener hijos. En el video en el que hizo pública su decisión aseguró que su intervención era un acto de amor con su pareja, la también presentadora de televisión.

Tatán Mejía sufre de TDHA. ¿Qué es?

Ahora, a través de sus redes sociales, el también creador de contenido habló de lo que ha tenido que atravesar a lo largo de su vida a causa de su padecimiento de trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH).

De acuerdo con portales especializados, se trata de “uno de los trastornos del neurodesarrollo más frecuentes de la niñez. Habitualmente su diagnóstico se realiza en la niñez y a menudo dura hasta la adultez. Los niños con TDAH pueden tener problemas para prestar atención, controlar conductas impulsivas (pueden actuar sin pensar cuál será el resultado) o ser excesivamente activos”.

A través de su cuenta de Instagram, el experto en freestyle motocross aseguró que cuando se padece de esa condición es necesario encontrar alternativas para hacer de la vida cotidiana algo más sencillo. Para ejemplificar lo que decía, puso de ejemplo lo que hace con los implementos de su cocina.

“Cuando tienes TDAH tienes que protegerte de ti mismo, ayudarte un poquito (...) Me toca amarrar las candelas, me toca acomodar todo en un solo lugar para no perderlos. Todo debe estar en su lugar y en el lado que es, o si no, se me pierde todo muy fácil, y lo que más pierdo me toca amarrarlo, a uno le toca lidiar con uno mismo”, reveló el finalista de MasterChef Celebrity.