Tarzán, del ‘Desafío The Box’, mostró la cara de su hija recién nacida

Andrés Alfonso Miranda, mejor conocido como Tarzán de la Sierra, participó en la segunda temporada del Desafío The Box, concurso del canal Caracol en el que llegó a ser semifinalista.

Y aunque Miranda no se llevó el premio mayor, quedó en la memoria de los televidentes y ganó una gran cantidad de seguidores en redes sociales, con quienes compartió un video de su hija, quien llegó al mundo en octubre pasado.

Esta fue la foto con la que Tarzán, del ‘Desafío The Box’, anunció el nacimiento de su hija en redes sociales Fotografía por: Instagram Tarzán de la Sierra

¿Cómo se llama la hija de Tarzán, exconcursante del ‘Desafío The Box’?

A través de su posteo en Instagram, el capitán del equipo Alpha en 2022 acompañó la grabación de un mensaje en el cual dejó al descubierto el nombre y la cara de la bebita que tuvo con Katherine Dumar, su esposa.

“Les presento a Sharlot, mi hermosa Kalendula. Esta hermosa mi princesita”, escribió Tarzán de la Sierra, como descripción al tierno video que generó una gran cantidad de reacciones entre sus seguidores y antiguos compañeros de programa.

“Está preciosa esa niña, son unos afortunados”, “se les nota que están muy contentos y se lo merecen”, “me alegra mucho por ambos, espero que disfruten esa etapa” y “estos son los mejores recuerdos que uno puede tener”, fueron algunos de los comentarios que se alojaron en la publicación.

¿A qué se dedica Tarzán, exparticipante del ‘Desafío the box’?

Tras quedar eliminado del famoso concurso, Andrés Alfonso Miranda aprovechó el momento de popularidad y se dedicó a perseguir sus sueños, por eso debutó como cantante en agosto de 2022.

Su primera canción se titula Yo no soy de aquí y fue compuesta con base en las experiencias que vivió al dejar Chiriguaná (Cesar), su pueblo natal, y radicarse en Santa Marta. “Con mis letras estoy transmitiendo a la gente lo que soy y los voy a transportar allá, a Chiriguaná, donde estuve y tengo muchas composiciones que ahora las voy a hacer realidad”, comentó el ex Desafío The Box en una entrevista con Noticias Caracol.

En abril de 2023, Tarzán dio otra sorpresa a sus fanáticos al compartir las fotos de su boda con Katherine Dumar, llevada a cabo de manera privada y a la orilla de una playa en Santa Marta.

Las imágenes mostraron el curioso traje de boda que usó Andrés Alfonso Miranda, pues optó por kimono blanco que acompañó con un cinturón negro. Mientras que Dumar vistió con un clásico traje blanco y un velo de ese mismo color