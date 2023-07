Taliana Vargas sufrió fuerte accidente de tránsito: “Sentí la muerte de cerca”

En la mañana del 25 de julio, Taliana Vargas sorprendió a su comunidad de seguidores al anunciar que sufrió un accidente de tránsito y quedó viva “de milagro”.

De acuerdo con el teestimonio de la modelo y actriz, todo sucedió el día anterior, cuando se encontraba de camino a la iglesia e iba de afán, pues se le había hecho un poco tarde: “Todo por esos afanes en los que siempre andamos en la vida, uno siempre con un agite innecesario”.

Esta es, según ella, una de las experiencias más fuertes que ha vivido

“Quiero contarles algo que me pasó ayer y les digo sinceramente que me cambió la vida en milésimas de segundos, me dejó muchas enseñanzas y no quiero que pase todo esto y no contárselos, pues realmente a mí me quitó una banda de los ojos muy fuerte”, aseveró Taliana Vargas sobre esta experiencia.

La señorita Colombia 2007 explicó que faltaba poco para llegar a su destino, cuando el carro en el cual se movilizaba fue embestido justo en el lado en que ella estaba. Por fortuna, el choque no dejó heridos de gravedad y tan solo los vehículos implicados sufrieron afectaciones.

“Faltando como cuatro metros para llegar a la Iglesia, un carro nos dio por el lado muy fuerte... donde yo estaba ¡Yo estoy viva de milagro! No nos pasó nada, a nadie ¡Gracias a Dios!, pero te digo que me dejó enseñanzas... ese segundo me cambió la vida ¿Qué sentí?, sentí a la muerte cerca y que somos frágiles, pero se nos olvida por el agite diario (...) Taliana, aunque parezca la misma, te digo que a ella ese segundo de ayer la cambió por completo”, concluyó la samaria de 35 años.

El increíble parecido entre Taliana Vargas y su mamá

Hace un par de semanas la actriz de Rafael Orozco: el ídolo celebró el cumpleaños de su madre, a quien le dedicó un emotivo mensaje en el cual le agradeció por tantos años de cuidados y enseñanzas.

“Mami, has dedicado tu vida a nosotros con tanta alegría y dulzura que todos somos reflejo de tu amor. Feliz cumpleaños, madre mía y centro de nuestras vidas ¡Te amamos!”, escribió en una publicación a la cual agregó unas fotos de cuando su progenitora era joven.

Las imágenes causaron una gran cantidad de reacciones entre los seguidores de Taliana Vargas, pues además de elogiar la belleza de la mujer en estas instantánes, afirmaron que la exreina de belleza es “idéntica” a su madre en aquella época.