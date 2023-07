Maluma subió la temperatura con picante video bailándole a su novia

Maluma es uno de los cantantes colombianos con mayor éxito internacional, lo que le ha hecho ganar millones de seguidores en redes sociales y crear una fiel comunidad a la cual sorprendió en horas recientes.

Resulta que el artista colombiano lleva varias semanas promocionando Coco loco, su nueva canción, y se ha dedicado a usarla para acompañar sus publicaciones en redes sociales.

Esta fue la sensual imagen que usó Juan Manuel Londoño, nombre de pila del artista, para promocionar su sencillo Fotografía por: Cortesía Maluma

Tal y como sucedió con un video que colgó durante las vacaciones que disfruta por estos días en la playa, donde bailó y gozó junto a Susana Gómez, su novia.

El video de Maluma que subió la temperatura de las redes

En las imágenes se observa cuando al artista de 29 años, sin camiseta y en pantaloneta, sorprende a su pareja por la espalda y comienza a bailarle muy pegado. Luego se acerca a la cámara, sonríe, guiña el ojo y se despide.

“Si me da la espalda le pego el coco loco”, fue la descripción con la que el ‘Pretty boy’ acompañó su posteo.

Y aunque gran parte de los seguidores de Maluma reaccionaron positivamente a su video, hubo quienes se mostraron en desacuerdo porque, en su opinión, no parece que haya habido consentimiento de Susana para que le bailaran así. Además, otros aprovecharon para exponer su molestia ante la letra de Coco loco.

“¿Qué pensarán los grandes compositores al escuchar ‘no es tu cumpleaños, pero sóplame la vela’?” y “si tiene un público tan amplio, compuesto principalmente por niños y adolescentes, ¿por qué los incita a consumir ciertas sustancias?”, fueron algunos de los comentarios que recibió.

No es la primera vez que critican a Maluma por un tema similar

Para nadie es un secreto que el antioqueño tenía la costumbre de subir algunas fanáticas al escenario durante sus presentaciones, a quienes les bailaba y besaba ante la mirada atónita del resto de asistentes.

Por esta razón fue que la periodista española Lorena García Díez, en su programa Espejo público del canal Antena 3, cuestionó este comportamiento y lo tildó de “asqueroso” e “incalificable”.

“Mira que Maluma me caía bien, pero no había visto estas imágenes (...) Por muy fan que sean y por mucho que les guste están invadiendo su espacio. Creo que no deberían hacerlo”, agregó García Díez, quien recordó también la polémica portada de la canción Cuatro babys, en la cual se muestra al artista en una cama con varias mujeres.