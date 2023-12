Supuesta indirecta de Felipe Saruma a Andrea Valdiri con una canción de Peso Pluma

Tras varios meses de especulaciones, Andrea Valdiri le dio una triste noticia a sus seguidores. En la tarde del 23 de noviembre, la bailarina confirmó que su matrimonio con Felipe Saruma había llegado a su fin.

Puedes leer también: Amparo Grisales contó que Miguel Bosé se disculpó con ella por incómodo momento

Desde entonces, los fanáticos de la creadora de contenido y el influencer han creado teorías respecto a su divorcio, entre ellas, que la barranquillera le habría sido infiel al santandereano con el cantante vallenato Diego Daza, quien se encargó de desmentir el chisme.

Lo cierto es que hasta el momento no se saben las razones exactas, de hecho, lo único que expresaron fue su admiración y cariño mutuos.

¿Cuál es la canción que Felipe Saruma le habría dedicado a Andrea Valdiri?

Recientemente, una historia publicada por Felipe Saruma en Instagram, creó comentarios en redes sociales respecto a una supuesta indirecta del empresario a la madre de Adhara e Isabella. En el clip se ve el panorama de la parte frontal de un carro que va en carretera. De fondo se oye Nueva vida, una canción del cantante mexicano Peso Pluma.

“Hoy todo ha cambiado, no voy a negarlo. Pensamientos nuevos son los que ya cargo. Una nueva vida la que me estoy dando (...) El tiempo es muy sabio y responde preguntas. Y a mí no me asusta cargar con la duda. Siempre bien pendiente mi compita Rulas. Soy de perfil bajo, así nadie me busca”, dice la letra del tema del intérprete de corridos tumbados. El video con esa canción de fondo fue acompañado por un mensaje redactado por Saruma que decía: “de nuevo al ruedo”.

La historia fue grabada camino a una bodega en Puerto Salgar, a las afueras de Barranquilla, en donde Saruma se encuentra rodando un cortometraje. El creador de contenido de 24 años se ha mostrado muy emocionado por el proyecto que adelanta con el equipo de trabajo de Vertical Cinema, su empresa.

Te puede interesar: Así se ve ahora el niño que le daba vida a Jerónimo en ‘Pa quererte’

El último video de Andrea Valdiri en las grabaciones de Felipe Saruma

El 12 de noviembre, tan solo días antes de confirmar su ruptura, Felipe Saruma mostró el detrás de cámaras de uno de los proyectos que hizo con su empresa de producción y generación de contenido. En el clip aparece Andrea Valdiri bailando para la cámara. Esa ha sido, hasta ahora, la última aparición de ‘La Valdiri’ en los videos de Saruma.