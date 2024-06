Supuesta amante de Westcol apareció en redes con pruebas para Aída Victoria Merlano

Los nombres de Westcol y Aída Victoria Merlano son tendencia entre los internautas colombianos, todo por cuenta del escándalo de infidelidad que rodea a ambos creadores de contenido.

La polémica inició durante una de las transmisiones en vivo del antioqueño, quien sostuvo una discusión con la barranquillera frente a sus miles de espectadores. Según ella, su novio estaría cortejando a otra mujer.

🔥 BOMBA ÚLTIMA HORA 🔥



Aida Merlano pilla infidelidad de WestCol en pleno directo y le lía la mundial.



Parece una madre regañándolo mientras WestCol traga saliva. pic.twitter.com/JAQnjsnkeY — Javi Oliveira (@javioliveira) June 27, 2024

¿Quién es la supuesta amante de Westcol?

Tal y como lo señaló Aída Victoria Merlano, se enteró de la presunta aventura entre su novio y otra mujer, de la que no entregó mayor información, pues la supuesta amante habló del tema públicamente en redes sociales.

Te puede interesar: Participante de ‘La casa de los famosos’ se sometió a trasplante que no salió nada bien

Se trata de Nataly Morales, quien sorprendió al publicar en su cuenta de Instagram varias capturas de pantalla que, según ella, son prueba de los coqueteos que recibió por parte de Westcol.

Ante la respuesta del streamer, quien negó todo, la joven dijo tener otra gran cantidad pruebas, como notas de voz, del supuesto romance que sostuvo con el novio de Aída Victoria Merlano.

“No sabía que hasta su voz la editaban. Yo tengo todo para que no se haga la víctima”, advirtió Nataly Morales, a quien los curiosos internautas le pidieron dejar las amenazas y publicar todo para esclarecer la situación.

Así respondió Wescolt a su supuesta amante

El paisa de 23 años aseguró que Nataly Morales, además de querer aumentar sus seguidores en redes sociales, armó toda la polémica para vengarse porque él nunca le prestó atención.

“Dicen tener videos que no tienen. Hablaron e inventaron de más por hacerse las interesantes”, agregó Luis Fernando Villa Álvarez (nombre real del streamer).

De igual manera, Westcol envió un mensaje a Mariana Hurtado, amiga de Nataly Morales, a la que le pidió retractarse de lo dicho en su contra: “Tú también fuiste parte de esta mentira que se montaron. En transmisión dijiste que me viste con ella y luego, cuando te llamamos, lo negaste todo. Tú sabes que tu amiga está mintiendo y quiere jodernos por alguna razón”.

Seguir leyendo: Nanis Ochoa y sus hijas recibieron amenazas de muerte por insultos racistas a Karen Sevillano

Hurtado, por su parte, pidió que la dejaran fuera de la polémica porque no tiene “nada que ver” y se desligó del escándalo protagonizado por Morales. “Pido perdón públicamente, pero no tengo nada qué ver (...) Las palabras que salgan de boca de ella no tienen nada que ver conmigo. Yo no busco lucrarme de nada ni esperaba que todo llegara a este punto”, concluyó al respecto.