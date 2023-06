“No podemos permitir que las máquinas tomen el control”, Sting advierte sobre IA

Sting, el mítico líder de la banda The Police y uno de los pocos artistas que como solista logró superar el éxito que alcanzó como miembro de una agrupación, expresó su preocupación por los avances de la IA, Inteligencia Artificial, que han sacudido el escenario musical con creaciones que han llenado las plataformas de reproducción de música vía streaming.

El cantautor de 71 años, que grabó con The Police 5 álbumes con éxitos como So Lonely, Can’t Stand Losing You, Next To You y Message in a Bottle, es uno de los grandes de la música, que con más de 100 millones de copias vendidas y dieciséis Premios Grammy ha logrado mantenerse vigente conquistando a las nuevas generaciones, que descubren un sonido auténtico que traspasa géneros con matices de rock, pop, new wave, post-punk, ska, reggae y jazzworld.

Para Sting, es una lucha que se debe dar durante los próximos dos años. Fotografía por: Archivo

Y sobre los avances de la Inteligencia Artificial en la generación de contenidos artísticos, que inicialmente asombraron al mundo por las creaciones, pronto se pasó a una etapa de preocupación cuando se viralizaron canciones que recrearon las voces de artistas como Miley Cyrus, Liam Gallagher o The Weeknd. Esta tecnología imitó también a los cantantes Drake y The Weeknd en Heart On My Sleeve, tema que fue retirado tras una denuncia por derechos de autor.

Para Sting las canciones de IA no conmueven

Ahora, el turno fue para el músico británico Sting, quien expresó su malestar ante el uso de la IA, afirmando que debemos ser “cautelosos” con la tecnología. “Esa será una batalla que todos tendremos que pelear en los próximos dos años: defender nuestro capital humano contra la IA”. En una entrevista reciente, comentó que “Los componentes básicos de la música nos pertenecen a nosotros, a los seres humanos. Tal vez para la música dance electrónica, funcione. Pero para las canciones, ya sabes, que expresan emociones, no creo que me conmueva”, agregó.

“Las herramientas son útiles, pero tenemos que impulsarlas”, agregó Sting en la entrevista. “No creo que debamos permitir que las máquinas tomen el control”. El cantante y compositor destacó un lado negativo de esta tecnología. “Me aburro inmediatamente cuando veo una imagen generada por computadora. Me imagino que me sentiré de la misma manera sobre la IA haciendo música”.

En medio de esta polémica, está el hecho innegable del crecimiento de la popularidad de la tecnología, que puede restar espacio a las creaciones de los artistas. Aunque es un tema relacionado, pero no directo, está el hecho que Spotify recientemente bajó de la plataforma miles de temas hechos por IA porque favorecía el llamado streaming artificial: una trampa que usa bots para hacerse pasar por oyentes humanos y así inflar el número de reproducciones de las canciones y generar regalías a los titulares de sus derechos.