Sofía Vergara y Joe Manganiello: ¿quién se quedará con ´Bubbles´?

Sofía Vergara y Joe Manganiello todavía están lejos de terminar de poner en orden todo lo concerniente a su divorcio. La pareja, que el 17 de julio anunció el final de su matrimonio, no ha dado ningún tipo de declaración sobre su ruptura, pero a su alrededor han surgido muchos rumores, que van desde la negativa de la estrella colombiana a la hora de cumplir el sueño de su entonces esposo de convertirse en padre, como una de las posibles causas de su divorcio.

Otras fuentes cercanas a la pareja, dice que ‘la Toti’ estaría ‘liberada’, pues el actor de True Blood nunca la apoyó lo suficiente, algo que ella siempre hizo, además, resentía la vitalidad que siempre tenía la barranquillera. Pero eso no es todo, también se insinuó que para Manganiello, quien presentó la demanda de divorcio el pasado 2 de julio, era muy difícil adaptarse a la forma de ser de Sofía, acostumbrada a celebrar, pues él, que tuvo un pasado de adicción al alcohol, ha estado sobrio desde hace casi 23 años y no sentía que su esposa estuviera a su lado en esa cruzada.

Sofía Vergara y Joe Manganiello se están poniendo de acuerdo con todo lo concerniente a su divorcio, pero ahora existe un punto donde tendrán que negociar. Fotografía por: Getty Images

La pareja, que firmó un acuerdo prenupcial, parecía no tener muchos problemas que resolver a la hora de finiquitar su divorcio, sobre todo porque no tuvieron hijos, pero, según US Weekly, surgió un nuevo tema que podría llevarlos a tener un desacuerdo. “Sofía espera que pueda avanzar de manera tranquila y justa”, le dijo una fuente cercana a la artista al referirse al tema. Se trata de la custodia de Bubbles, su mascota, que llegó a sus vidas al poco tiempo de haberse casado, cumplió 10 años el 9 de julio. Sofía publicó un mensaje dedicado a la perrita: “¡Feliz 10 cumpleaños, mi dulce y viciosa Bubbles! No importa cuántas veces me muerdas, siempre te amaré”. Joe, por su lado, le compró un Puppucino y escribió ¡¡FELIZ CUMPLEAÑES 10 BUBLES!”.

Bubbles está enamorada de Joe Maganiello y odia a Sofía Vergara

Joe Manganiello le regaló una mascota a su esposa Sofía. Bubbles, una mezcla entre pomeranian y chihuahua, estaba, según le contó la actriz a Ellen DeGeneres, enamorada del actor. “Incluso duermen juntos. Pero tengo que aclarar que la culpable es ella, está obsesionada con Joe. Y cuando él se va a una reunión y ella se queda sola conmigo, evita hasta el contacto visual”.