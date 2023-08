Sofía Vergara y Joe Manganiello: esto exigiría la actriz para divorciarse

Sofía Vergara ha sido noticia en semanas recientes por su divorcio de Joe Manganiello. Según el diario Page Six, están separados desde enero del 2023, aun cuando la noticia la dieron a conocer apenas a mediados de julio.

Desde entonces, los millones de seguidores que acumulan ambas celebridades han estado al pendiente de todo lo que se pueda saber sobre su separación.

Por fortuna para estos curiosos, la revista People tuvo acceso a varios documentos presentados por Sofía Vergara ante un tribunal, al que acudió para solicitar respeto por el acuerdo prenupcial firmado con Joe Manganiello hace años.

Todavía no se sabe qué motivó a la actriz barranquillera a realizar esta solicitud Fotografía por: Agencia AFP

Cabe recordar que, con dicho convenio, la actriz de Modern Family pretendía en su momento proteger propiedades y otras pertenencias, como “obras de arte, joyas y demás objetos personales”, para que estas no hicieran parte de una posible repartición de bienes, informó la publicación.

A esta información se sumó una entregada por El País, de España, la cual señala que la colombiana no solo quiere cuidar del patrimonio que construyó antes de su vida con el actor de True Blood, sino que también luchará por lo que consiguió durante su relación matrimonial.

“Pide que todas las ganancias previas sigan siendo suyas, pero también las cosechadas durante el matrimonio, algo que puede ser más complicado. Durante años, Vergara ha sido la actriz mejor pagada de la televisión, con unos ingresos que superaban los 40 millones de euros anuales. Varios de esos años fueron los que ha pasó junto al actor”, agregó este diario.

La historia de amor entre Sofía Vergara y Joe Manganiello

En 2014, cuando la colombiana grababa la serie Modern Family, el actor Jesse Tyler Ferguson le presentó a su colega Joe Manganiello, pues sabía que entre ambos existía una atracción muy fuerte desde hace tiempo. De hecho, ellos mismos lo recordaron así en una entrevista con la revista People.

“Sofía es mi mujer perfecta. Tiene ese encanto latino. Tiene curvas, una cara y un pelo preciosos. Simplemente es preciosa. Yo la había visto antes y me parecía una mujer espectacular, pero no me había acercado porque ella tenía a su pareja y son cosas que debes respetar, ¿sabes?”, aseveró el actor estadounidense en su momento.

Fue entonces cuando entre Sofía Vergara y Joe Manganiello comenzaron a crecer sentimientos de amor que les hicieron tomar la decisión de comenzar un noviazgo. Un año después, cuando muy pocos lo esperaban, anunciaron su compromiso y se casaron en una ceremonia repleta de estrellas, en el Breakers Resort, en Palm Beach, Florida.

Año tras año compartieron todas sus fechas especiales juntos y así fue hasta el 2023, cuando decidieron separarse y la estrella colombiana celebró su cumpleaños en compañía de sus amigos.