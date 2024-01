Sofía Vergara se confesó sobre sus fracasos: “La gente cree que todo me salió”

Sofía Vergara es la colombiana con mayor éxito y reconocimiento en el mundo del espectáculo. Además de su trabajo en la televisión, por el que fue reconocida como la actriz mejor paga del mundo en 2020, tiene varios negocios que le generan ingresos.

Sin embargo, ‘La Toti’ no ha triunfado en todas sus inversiones. Así lo reconoció en una entrevista que concedió recientemente, como parte de la gira de medios por el estreno de Griselda, serie de Netflix que produjo y protagonizó.

Para quienes creían que todo en la vida de Sofía Vergara era 'color de rosa', esta es la verdad. Fotografía por: Rodrigo Jimenez

Sofía Vergara y sus fracasos en los negocios

La barranquillera de 51 años, recordada por su actuación en Modern Family y su rol como jurado en el programa America’s Got Talent, habló con La República y confesó algo que pocos sabían.

“Siento que así es la vida de todo el mundo. Yo tengo muchos negocios que me han dado plata, éxito, fama. Pero, de 100 negocios que traté de hacer, solo 10 me han salido”, comentó ‘La Toti’, quien tiene sus propias líneas de ropa, cosméticos y perfumes, que reflejan su estilo y personalidad.

“La gente cree que todo me salió, que en todo me ha ido bien. No, me ha pasado como a todo el mundo. Uno sigue pegándole por aquí, por allá, hasta que le salen las cosas. Eso se logra con constancia y sin miedo”, agregó la también modelo y figura de redes sociales.

Sofía Vergara también habló de ‘Griselda’

La actriz, cuatro veces nominada los Globo de Oro, se refirió a esta producción que vio la luz el 25 de enero en la plataforma Netflix.

“Me pareció que era fascinante la historia. Yo crecí en Colombia en esa época, sé lo que era el narcotráfico. Yo creo que todo el mundo, todos conocíamos de nombre y apellido, quiénes eran, qué era lo que estaban haciendo, y yo nunca escuché que existía una mujer”, explicó la colombiana, cuya fama la hizo merecedora de su propia estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

“Me di cuenta cuando estaba investigando que no solo fue la novia o la amante de un narcotraficante, no, ella era el capo. Entonces, eso me impresionó mucho y me dieron muchísimas ganas de investigar quién era esa mujer”, concluyó Sofía Vergara, quien recibió una demanda del hijo de Griselda Blanco por más de 100.000 dólares.